Szeretőből egy is sok - országos turnéra indul a Hangjegy Színház A Hangjegy Színház idén országos turnéra indult és pazar szereposztással, fergeteges humorral várja nézőit Robin Hawdon: Szeretőből egy is sok című vígjátékával! Egyetlen apró nyelvbotlás tönkreteheti még a lehető legaprólékosabban megtervezett hétvégét is. A szép tervek kártyavárként omlanak össze, hogy végül félreértések és szörnyű bonyodalmak lavinájává változzanak. Jóból is megárt a sok, és ha mindenki egyszerre kapná meg, amire vágyik, senki se lenne igazán boldog. Jobb ha még azelőtt belátjuk, mielőtt a korsó elindul a kútra: nem érdemes járt utat járatlanért. Trokán Anna páratlan alakítással formálja meg a házasságból kikacsintó feleséget, akinek hétvégi tervei teljesen felborulnak, amikor a ház mégsem marad üresen. Az előadás a sikamlós francia komédiák fonalán indul el, tulajdonképpen senki sem az, akinek mondja magát. Az első perctől ránk szakadó hazugságoktól nem győzi kapkodni a fejét a néző, hogy megértse, éppen ki mit hisz a másikról. Beleznay Endre a rendezés során az író eredeti szándékát követte, így az előadás erkölcsi feloldással zárul. A darab további szereposztása is szenzációs, hiszen a szereplők között láthatjuk még brillírozni a színpadon Gregor Bernadettet, Suhajda Dánielt, Baronits Gábort, Beleznay Endrét és Barabás Kiss Zoltánt. Fordította: Danicska Mónika és Straub Dezső



