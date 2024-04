“Felszabadít az, hogy nincsen tovább” - megjelent az Elefánt új dala és videója Tavalyi telt házas Parkos koncertjével az Elefánt lezárt egy korszakot, és idén elindultak a SEMMI felé - az elmúlt hónapokban gőzerővel az új lemezen dolgoztak, amelynek első előfutára a dühös és zaklatott hangvételű Van Harag című dal. Az új szerzemény ráadásul egy felkavaró és elgondolkodtató videó kíséretében jelenik meg. A május 3-án megjelenő SEMMI című ötödik Elefánt-nagylemez bár valóban egy új időszámítás kezdetét jelzi a zenekar történetében, egyfajta kikacsintás, visszautalás is előző lemezeikre. A 2017-es Mindennel és a 2019-es EL című anyaggal ugyanis egy univerzumot alkotnak, míg a SEMMI és a Minden egymásnak komplementere. Ahogy a zenekar frontembere, Szendrői Csaba fogalmaz: “Az egész lemez koncepcióját végigkíséri ez a kétpólusosság, de szeretnénk, ha az erre fogékony közönségünk magának fedezné fel a kapcsolódási pontokat.” Így egyáltalán nem véletlen, hogy az EL lemezen szereplő egyik közönségkedvenc sláger, a Nincs harag után most egy Van Harag című kislemezzel jelentkeznek. Az indulatos dal teljesen más nézőpontból tekint a harag témájára, mint “őse”, a két számot egymás után hallgatva azonban mégis egy kerek képet kapunk. Szendrői szerint: “A haraghoz való viszonyulásunk, vagy általában az ember viszonyulása is sokféle arccal rendelkezhet. A haragunk tárgyával meg is békélhetünk, vagy felvehetjük a kesztyűt vele. A két dal nagyjából ezt a két szélsőséges reakciót hivatott megfogalmazni. Hogy mi is pontosan a haragunk tárgya, azt mindenkinek a fantáziájára bíznánk.” A Van Haragot ráadásul egy letaglózó videoklip kíséretében mutatják most be a közönségnek, amelynek rendezője a Magyar Klipszemle-díjas Pablo Péter volt. A történetben végig felcserélt szerepeket láthatunk, ahol a gyerekek a felnőttek, és fordítva, ezzel még felkavaróbbá téve az összérzetet. Olyan komoly, feszültséget generáló témákat dolgoz fel, mint a családon belüli erőszak, a szorongás, a visszafojtott érzelmek és az otthonról hozott agresszió. A most megjelenő kislemez tehát ízelítőt ad a május 3-án debütáló, igencsak eklektikusra sikerült SEMMI című, ötödik album hangulatból. Az új dalokat a közönség élőben először június 7-én a Budapest Parkban hallhatja majd. Jegyek Fotó: Sinco [2024.04.28.] Megosztom: