Random Trip - 15 éves születésnap a Budapest Parkban Idén 15 éves a Random Trip! A zenei szabadság legnépszerűbb játszóterét, a határtalan jammelés és a minőségi zene legnagyobb olvasztó tengelyét tizenöt éve indította útjára Delov Jávor és DJ Q-Cee. Arénákat megtöltő sztárok és a legvirtuózabb muzsikusok, az X, az Y és a Z generáció karaktereinek közös örömzenélése - tizenöt éves fennállásának eddigi legnagyobb koncertjét adja a Random Trip a Budapest Parkban május 7-én! Delov Jávor és DJ Q-Cee a legelképesztőbb névsort hozták össze a nagy alkalomra: itt lesz többek közt, Kiss Tibi (Quimby), Fekete Giorgio (Carson Coma), Bagossy Norbi (Bagossy Brothers Company), Schoblocher Barbara (Blahalouisiana), Lábas Viki (Margaret Island), Wolfie (Punnany Massif), Palya Bea és még sokan mások! A védjegynek számító zenefolyam improvizálás mellett természetesen a csapat legismertebb dalai sem maradhatnak ki: a rádiós toplistákat vezető Hajolj közel, Csak boldog és Szeretem a reggelt mellett olyan közönségkedvencek is felcsendülnek majd, mint a Dobban és a This Game Will Never End. A megszokott maratoni hosszúságú koncert előtt sem marad tétlenül a közönség. Sokszor érkezik a kérdés: “de tényleg minden a színpadon születik, nem próbáltok?” Megsúgjuk: “idén muszáj volt próbálni, hiszen konkrét dalok hangzanak el. Először furcsállta is mindenki, de jó volt a koncert előtt kicsit összejönni. Ennek kapcsán jött az ötlet, hogy Sárkány Bertalannal karöltve egy közös zenélésre invitáljuk a közönséget a koncert előtt az általunk ‘Királydombnak’ nevezett területen a Budapest Parkban. Érdemes időben érkezni. :)” (Delov Jávor) Egy kis ismertető mi is az a Random Trip ha még nem találkoztál volna velük: A Random Trip hazánk legszínesebb könnyűzenei közössége: műfaji határokon (pop, rock, jazz, hiphop, blues, elektro stb.) átívelő improvizációs koncertsorozat, amelyben a hazai könnyűzene legkülönbözőbb műfajokból érkező előadói lépnek fel sokszor meglepő összeállításokban és vonják be egymást a legváratlanabb zenei kalandokba. A 2008/2009 fordulóján budapesti klubokból indult, heti rendszerességgel megtartott klubest mára „kinőtte” saját kereteit: Budapest legnagyobb koncerthelyszínein, jazzfesztiválokon, a nagy nyári zenei fesztiválokon és a legjobb vidéki klubokban is egyaránt szívesen látott vendég, a fellépők sorában pedig rendszeresen megtalálhatók nemzetközi sztármuzsikusok. A sorozat vezéregyénisége Delov Jávor dobos és DJ Q-Cee, akik körül minden alkalommal változó összetételű társaság zenél. Találkozunk május 7-én a Budapest Parkban! Jegyek [2024.04.28.] Megosztom: