Mészáros Tamás adni szeretne az embereknek Erre pedig egy olyan összetett lelkű művészember, mint ő, tökéletesen képes. Május 2-án csütörtökön a Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorában Mészáros Tamás énekes és színész lesz este 8 órától Biró Zsolt vendége, s garantáltan érdekes beszélgetésre kell számítani. Mészáros Tamás 1991-ben látta meg a napvilágot és 8 éve kora óta állandó résztvevője volt a szavalóversenyeknek, amelyeket kifejezetten jól teljesített. A színpad iránti végső elköteleződés azonban 2005-ben érkezett el az életében, az István, a király című rockopera hatására döntött úgy: neki így kell adnia az embereknek! Ennek hatására csatlakozott a gútai Kis-Duna Menti Rockszínházhoz és a folyamatos próbákról szólt az élete. Szívvel-lékkel tanult és teljesített, tényleg roppant jól működött a kémia a világot jelentő deszkák és Tamás között. Az is korán kiderült, hogy az egyébként zenészcsaládból származó Tamás jól bánik a zongorával és bizony a hangja is a helyén van. Az éneklés innentől szinte már együtt jött a levegővétellel a fiatal srácnál. Szóval a színpad, az éneklés, az énekes szerepek igazán testhezálló feladatok Mészáros Tamásnak, aki szólóelőadóként és a Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület tagjaként is felejthetetlen pillanatokat szerez a közönségnek. Hiszen megvalósította azt, amiről mindig is álmodott: ad valamit a nézőknek. Méghozzá olyan érzéseket és emlékeket, amelyek egy életen át kísérnek bennünket. S hogy mit mond magáról Mészáros Tamás?

„Sokszor szeretném megfejteni magamat, a világot, a történelmet. Aki szeret elmélkedni, fontosnak tartja a szeretetet, a tiszteletet, a világot sújtó problémákat, az tartson velem, velünk. Aki eljön a koncertemre, az biztosan felismeri a hétköznapi valóságot, az emberi gyarlóságot, az esendőségeinket. Az én előadásom nem feltétlenül a “show”-ra épül, hanem az adok-kapok játékra. Igen, ami közöttem és a közönségem között van, illetve lesz.” Ez a jótékony adok-kapok játék pedig Biró Zsolttal is kiválóan működik majd május 2-án, este 8 órától!

Hallgassátok hát a Fáklya Rádió Cool-Túra című adását most csütörtökön is, a www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár nézzétek élőben a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni! [2024.05.02.]

