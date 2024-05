Jön a Tánc XXVI. Nemzetközi Kortárs Fesztivál A TÁNC Fesztiválja Veszprém független színházának, a Pannon Várszínháznak évenkénti rendezvénye. 26 esztendeje a magyar kortárs táncművészet versenyszerű találkozója, Veszprém város kiemelt fesztiválja. Kezdettől fogva magához vonzza a társművészeteket, a művészeti ágak egymásra utaltságát és közös felelősségét hangsúlyozza. A színházi tereket kitágítja, utcák, épületek, civil közösségek fogadják be, játsszák és élik meg produkcióit. A Fesztivál különleges lehetőséget nyújt a nemzetközi kapcsolatteremtésre is. A cél az, hogy Magyarország és Európa kiemelkedő együttesei jelenjenek meg, találjanak hosszú távon otthonra, gyermekek, fiatalok és idősek értsék meg jövőjüket, jelenüket és múltjukat, beszéljék a kortárs művészetek nyelvét és ezen a nemzetközi nyelven válaszokat is fogalmazzanak meg. 2024.04.30-án került megrendezésre az esemény sajtótájékoztatója. 2024.05.29.- 2024.06.02. között - ahogyan a közönség eddig is megszokhatta - Veszprémben több helyszínen várják a tánc kedvelőit. A Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér, az Agóra Veszprém, a Művészetek Háza, valamint a Foton Audiovizuális Centrum ad teret a különböző programoknak. A sajtótájékoztatón bemutatták a szakmai zsűri tagjait is: Pongor Ildikó – a zsűri elnöke, Kossuth- és Liszt Ferenc- díjas táncművész, Kiváló és Érdemes Művész, az Operaház örökös tagja, mesterművész, a Halhatatlanok Társulatának tagja

Fuchs Lívia – tánctörténész és kritikus, egyetemi docens

A Fesztiválon számos neves, rangos együttes és produkció látható, úgymint a Szegedi Kortárs Balett Lánglelkű című produkciója, a Compagnie Mossoux-Bonté Les Arriére-Mondes előadása, valamint Anton Lachky legújabb, a Közép-Európa Táncszínház művészeire megálmodott koreográfiája, az Ageless Generation. [2024.05.04.]

