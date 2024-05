Kapcsolódó cikkek • Íme az új Kultúrkör videoklip Kapcsolatok • Kultúrkör zenekar A családon belüli erőszakról szól a Kultúrkör legújabb dala - klippremier A dal különlegessége, hogy 3D animációval készült, a témája pedig a családon belüli erőszakot mutatja be. Mikor született a gondolat, hogy a családon belüli erőszakról készítsetek dalt és miért? Több, mint 1 éve született a gondolat, hogy a családon belüli erőszakról fogunk zenét írni. Volt lehetőségem karitatív program keretein belül egy menekítő otthon mindennapjaiba betekinteni, és pofán csapott a valóság. (Tomi) Áron közeli ismerőse sok olyan embernek segít a mindennapokban, akik erőszaknak vannak kitéve, és ez a téma egyszer csak megérett bennünk arra, hogy kiálljunk egy ilyen fontos ügy mellett. Ha csak egy embernek sikerül felnyitni a szemét ebben a kérdésben, már nem volt hiába az 1 éves várakozás a premierre. Hogyhogy animációs klip?

A téma komolysága megkívánta az egyedi megjelenést. Tóth-Horgosi Geriékkel volt lehetőségünk együtt dolgozni a dal vizuális megjelenésén, mellesleg ők is Szegediek! Ilyet még Magyarországon nem sokan csináltak, de szomszédos országok vonatkozásában is egyedülálló a produkció. Érezhető valamilyen kettősség a dal nagyon mély üzenete és a dallam könnyedsége kapcsán, ez koncepció volt? Talán így könnyebben emészthető a téma? Picit messze áll tőlünk a nagyon deep hangzás, ezért igyekeztünk a saját stílusunkban megzenésíteni érzéseinket és gondolatainkat a témáról. Picit belekóstoltunk az elektronikus világba, így jött a melodic techno, vagy deep house hangzásvilága, ami szerintünk tökéletesen fekszik a klipre és a témára is, nem utolsó sorban hozzánk is. Fogtok-e a későbbiekben hasonló klippel készülni vagy ez egyszeri alkalom volt? Ezen még nem gondolkoztunk. Megnézzük, hogy milyen lesz a fogadtatása, és utána mérlegelünk. Mi nyitottatok vagyunk Geriékkel kapcsolatban, és szívesen dolgozunk velük újra, mert profi munkát végeztek a srácok! Milyen fogadtatásra számítotok? Ez talán a legnehezebb kérdés. A téma sajnos ott van a mindennapokban, mindenki tud róla, mégsem kap elegendő figyelmet. A jelenlegi politika kampányszerűen játszik a téma különböző aspektusaival, mi szeretnénk egy dolgot leszögezni: NEM támogatunk semmilyen politikai megmozdulást és kampányt a produkciónkkal. Mi a szomorú valóságra szeretnénk felhívni a figyelmet. Bízunk abban, hogy az emberekben olyan mély nyomot fog hagyni az Amikor vérzik című dalunk, amilyet bennünk is hagyott a menekítő otthon, vagy a hallott történetek. [2024.05.05.]

