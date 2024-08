A Balaton legnagyobb retró fesztiválja lesz a Plázson

Balatoni Retroláz izzítja fel a siófoki Plázs homokos placcát augusztus 10-én, olyan világsztárokkal, mint Master Blaster (Dj set), vagy Dr Alban, de a legnagyobb hazai retroikonok is sorra érkeznek majd a Balaton nagyszínpadára. Persze már pénteken is érdemes ellátogatni a Plázsra, hiszen a Metzker & Friends is tartogat még meglepetéseket, valamint a szezon utolsó Plázs x Bahart partyhajója is vízre száll.

A Plázs bulisorozatának heti kínálatában most is számos esemény szerepel: többek között pénteken kifut a szezon utolsó hajója, a Plázs x Bahart Boat Party utolsó felvonására a Be Massive csapata érkezik a fedélzetre, kikötés után pedig szokás szerint, a Plázson dupláznak a fiúk! Emellett persze az Arénát is érdemes meglátogatni, hiszen töretlenül dübörög még a nyárban a Metzker & Friends. Kedvenc háziasszonyunk vendégei ezúttal StadiumX és Ciggi lesznek.



Szombaton a Balaton-part legnagyobb időutazása repít minket a 90-es és 2000-es évekbe. A Balatoni Retroláz olyan világsztárokat ígér, mint a Hypnotic Tango vagy a How Old R U örökbecsű dalokat jegyző Master Blaster, vagy Dr Alban, a nigériai származású svéd fogorvos, aki az It’s My Life című slágerével a fogászati fúrót végleg lecserélte a mikrofonra. A világsztárok mellett pedig sorjáznak majd a legnagyobb hazai retró ikonok, így a Kozmix, a Shygys, a Happy Gang, a Desperado feat. Timi, a Bestiák, a 4for-Club, Náksi, Erős vs Spigiboy, Peat Jr., Dj Pégé, Revolution és az est házigazdája Dj André!

[2024.08.05.]