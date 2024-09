Látványos koncertet ígérve, vendégekkel érkezik októberben a Within Temptation Október 18-án ismét Budapesten játszik a Within Temptation. A holland szimfonikus metal zenekar hosszas felkészülés után mutatja majd be nagyszabású turnéján a Bleed Out című 2023-as nagylemezt. Nem ez lesz az egyetlen újdonság, amivel várják a koncertre látogatókat, hiszen a nyáron egy új koncert DVD-t is kiadtak. A Barba Negrában pedig a már jól ismert Annisokay, és a Blind 8 is fellép majd Sharonék előtt. Október 18-án ismét Budapesten játszik a Within Temptation. A holland szimfonikus metal zenekar hosszas felkészülés után mutatja majd be nagyszabású turnéján a Bleed Out című 2023-as nagylemezt. Nem ez lesz az egyetlen újdonság, amivel várják a koncertre látogatókat, hiszen a nyáron egy új koncert DVD-t is kiadtak. A Barba Negrában pedig a már jól ismert Annisokay, és a Blind 8 is fellép majd Sharonék előtt. A majd’ 30 éve indult Within Temptation a szimfonikus metal színtérről nőtte ki magát, de a Sharon den Adel és Robert Westerholt által vezetett zenekar növekvő népszerűségét és ambícióit jól mutatja, hogy ma már egyszerűen csak rockzenekarként hivatkoznak saját magukra, és zenéjük is inkább a látványos színpadi és klippes megoldásokkal kiegészített, dinamikus, de kevésbé metal hangzású irányba mozdult el, sokakat megmozgató témaválasztással. Persze az ambíció a világhírre már a kezdetektől benne volt a csapatban, elég csak megnézni a – kornak megfelelő szintű speciális effektekkel bőven megpakolt – Ice Queen klipjét 2000-ből. Ma már a Within Temptation Hollandia egyik legfontosabb zenei exportcikke, amit az ottani zenészek külföldi térnyerését is támogató Buma Cultuur Alap – számos korábbi kitüntetés után – idén már életműdíjjal tüntetett ki. A zenekar ismertségét nemzetközi koprodukciókkal is emeli: a közelmúltban Sharonék az Evanescence énekesével, Amy Lee-vel is színpadra álltak, hogy közösen énekeljék el a Reckoning című dalt, méghozzá lélegzetelállító színpadi látvánnyal körbevéve.



Sharon tavasszal Kijevbe is elutazott, hogy Alex Yarmak ukrán zenésszel közösen rögzítse az “A Fool’s Parade” című klipet, és a bombák szaggatta épületek tövéből hívja fel a figyelmet a háború borzalmaira. Alex a turnén is részt vesz, vendégelőadóként lép majd fel a zenekarral. Nyáron pedig megjelent a Worlds Collide Tour – Live in Amsterdam DVD, amin egy 2022-es, 30.000 (!) rajongó előtt előadott koncert felvételét láthatjuk. Az őszi lemezbemutató koncert tehát egész biztosan látványos, különleges zenei élményt kínál majd. A budapesti állomáson ismét láthatjuk a német metalcore csapatot, az Annisokay-t is, akik 1 év után térnek vissza a fővárosba, és a tavalyi Abyss Pt. 1 EP után H.A.T.E. címen adtak ki egy közös dalt az Any Given Day-jel, majd nemrég egy sokkoló klippel megtoldott új kislemezzel is jelentkeztek, Get Your Sh!t Together címen. Nyitózenekarként az ukrajnai Blind 8 mutatkozik be: az alternatív metalzenekar a teljes turnén elkíséri a hollandokat. Labyrinth című készülő szerzeményükben Sharon is közreműködött. A koncertre normál állójegyek korlátozott számban még kaphatók; a balkonjegyek már elfogytak, de a zenekari kiegészítő VIP jegyek még elérhetők. A Concerto Music bemutatja: Bleed Out 2024 Tour

2024. október 18., péntek

Budapest, Barba Negra

Within Temptation, Annisokay, Blind 8 koncertek

Belépő: normál elővételben 15.900 Ft, a koncert napján 17.900 Ft.

Jegyek kaphatók a rock1 és a tixa oldalon. [2024.09.06.] Megosztom: