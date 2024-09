Thomas Anders koncerten voltunk a Budapest Parkban 2024. szeptember 14-én koncertet adott a Budapest Parkban Thomas Anders. Az időjárás nem kedvez a Modern Talking rajongóknak, ugyanis a tavalyi Dieter Bohlen koncerthez hasonlóan, ezen az estén is megállás nélkül esett az eső. 40 évvel ezelőtt alakult a Modern Talking formáció, s bár az együttes már kétszer felbomlott, és jelenleg a tagok külön-külön koncerteznek, mégis hatalmas rajongótábort tudhat magáénak.

A „Jet Airliner”-rel „repült” be Thomas Anders a színpadra szombat este a jelentős számú, esőköpenyben várakozó közönségéhez.

A „Gentleman of music” szlogenhez hűen egy szürke öltönyt viselt, ami kiemelte fellépését, de öltözékének a kapucnival és cipzáras mellényrésszel kiegészített része sportos eleganciát kölcsönzött az előadónak.



Hallottunk dalokat az első Modern Talking albumról ( You Can Win If You Want, Diamonds Never Made a Lady,), és a későbbi, aktív lemezekről is. (Just We Two, Atlantis Is Calling, Doctor for My Heart) Thomas Anders, mint egy vendég előadót konferálta a színpadra Brother Louie-t. Első alkalommal énekelte el közönségének a "There's Too Much Blue in Missing You" című számot. Emellett előadott dalt a Cosmics című, 2021-ben megjelent szólóalbumáról is.



A dalok alatt videoklippek részletei vagy a dal tartalmához jól illeszkedő mozgóképek egészítették ki a színpadi látványt. A „Geronimo’s Cadillac” alatt egy autóversenyen száguldott a képzeletünk.



Megemlítve a klímaváltozást, politikai instabilitást és a közelben zajló háborút, Thomas Anders elénekelte John Lenon „Imagine” című szerzeményét.

Hallhattuk Thomas Anders 2023-ban - 60. születésnapja alkalmából – kiadott dalát is, a „Journey of Life”-ot, amelynek a stílusa hamisítatlan modern talkingos. A dalhoz készült klippen, melyet a koncerten is láthattunk, az énekes szakmai és személyes élete egy-egy jelentős pillanatának fényképei is megjelennek.

A 24 éve sikerrel játszott Modern Talking nóta, a „No Face, No Name, No Number” is bekerült a repertoárba.

Az utolsó produkciók a nyolcvanas évek közepén heteken át slágerlistákat vezető dalok a „You’re My Heart, Youre My Soul” és a „Cheri Cheri Lady” voltak.



Thomas Anderst a koncerten 4 tagú zenekara segítette, a fények diszkréten, csak a látvány legszükségesebb kiegészítéseként voltak jelen, hogy hangsúlyozzák az előadó karakterét. Thomas Anders dalait felkonferálta, néhány gondolattal egészítette ki keletkezésüket, illetve elhelyezte őket a 40 év távlatában. Közönségét nemcsak barátainak szólította, de a teljes koncertet uraló mosolyával, és közvetlen hangvételével majdnem két órára tényleg a barátainak érezhette magát a közönsége. A produkció zárásaként – rég látott módon – a színpad mindkét oldalára odalépő meghajlással köszönte meg rajongói jelenlétét. Ódor Terézia [2024.09.19.]

