Kapcsolatok • Erdőhegyi Brigitta Erdőhegyi Brigitta új dallal és klippel lepett meg minket: "Színeket ébren" Erdőhegyi Brigitta októberben egy vadonatúj dallal lepte meg rajongóit, amelynek címe "Színeket ébren". Az énekesnő ismét Harmath Szabolcs zeneszerzővel dolgozott együtt, de ezúttal egy merőben dinamikusabb, több zenei stílust ötvöző alkotás született. A dal és a hozzá készült klip a mai világ kihívásait és az emberi kapcsolatok elidegenedését járja körül, miközben személyes élményeket is feldolgoz. Az új dal és klip története

Erdőhegyi Brigitta októberben visszatért, méghozzá egy egészen különleges és izgalmas alkotással: bemutatja új dalát "Színeket ébren" címmel. A dal megszületésekor a népszerű énekesnő ismét Harmath Szabolcs zeneszerzővel dolgozott együtt, akivel korábban már a "Leave the Dark" című lírai hangvételű szerzeményen is közösen alkotott. Most azonban valami teljesen új született: dinamikus, több zenei irányzatot ötvöző mű, amely a mai társadalom kihívásaira és az emberi kapcsolatok elidegenedésére reflektál. Modern világ és az emberi kapcsolatok válsága

A "Színeket ébren" témája mélyen személyes, Brigitta saját tapasztalatai és gondolatai nyomán született. Az énekesnő a dalban a globalizált világ és a technológia hatásaira hívja fel a figyelmet, amelyek egyre inkább eltávolítanak minket a valóságtól és önmagunktól. A dal üzenete világos: éber tudatossággal kell felfedeznünk életünk szépségeit és kihasználnunk belső lehetőségeinket. A dal klipje szimbolikusan is bemutatja a valódi kapcsolatok hiányát és azt, hogy mennyire nehéz ma kilépni a virtuális világ illúzióiból a valós életbe. Egy klip tele kihívásokkal

A forgatási nap sem volt mentes a meglepetésektől: több stábtag betegsége miatt izgalmas helyzetek adódtak, de Brigitta számára a barátai segítsége mindent megoldott. A klip végül elkészült, és az eredmény egy érzelmekkel teli, mély mondanivalójú videó lett, amely tökéletesen tükrözi a dal üzenetét. [2024.10.16.]

