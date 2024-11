Helloween 40 éves jubileumi turné: 2025. október 26-án Budapesten a Papp László Sportarénában! Jubileumi turnén érkezik jövőre Budapestre a Helloween. A fennállásának 40. évét ünneplő német heavy metal legenda 2025. október 26-án is Andi Deris és Michael Kiske vezényletével áll majd színpadra a Papp László Budapest Sportarénában, a Beast In Black felvezetése után. A 2021-es év egyik legnagyobb durranása volt, hogy a legendás metalzenekar, a Helloween tizenhatodik, cím nélkül kiadott albumával és egy hét tagú felállással, több frontemberrel tért vissza. Ez aztán világszerte nagy feltűnést keltett: a lemez több országban is a slágerlisták első helyére ugrott, a rajongók és újságírók egyaránt ünnepelték. A diadalmenet 2022/23-ban élőben folytatódott: 30 országban, 60 érzelemdús koncerttel mutatkozott be a két frontemberrel működő csapat. Los Angelesben, New Yorkban, a dél-amerikai „Monsters of Rock” fesztiválokon, a Wacken Open Air headliner fellépésein, valamint a legendás tokiói Budokanban tartott első teltházas koncerten több mint 800,000 rajongó volt ott. E nagyszerű élmények után a Helloween jubileumi évébe lépett, és 40 évnyi zenekari- és metal történelmet ünnepel. Miközben Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner és Dani Löble intenzíven dolgoznak a ’21-es albumuk utódján, egyúttal bejelentik a szuperlatívuszokban gazdag jubileumi turnéjukat. Ahogy Markus Grosskopf basszusgitáros és alapító tag kifejti: „Néhány fantasztikus meglepetéssel készültünk a rajongóknak. Az új dalok élő bemutatása mellett olyan számokat is játszunk majd a zenekar történetéből, amelyeket már nagyon régóta nem hallhattatok élőben, vagy esetleg soha. Ezek a show-k mindannyiunk számára fantasztikus élményt jelentenek majd!” Andi Deris frontember hozzáteszi: „Nagyon élvezzük a kreatív munkát a stúdióban, és az album igazi csúcspont lesz – de semmi sem fogható egy Helloween élő koncerthez: a közönség energiája egyszerűen leírhatatlan, és alig várjuk, hogy végre újra teljes gázzal belevessük magunkat a rajongókkal. Az előttünk álló turné nagyobb, jobb és lenyűgözőbb lesz, mint valaha!” A turné 2025. október 17-én Luxemburgban indul, és hat héten át járja be Európát. A még cím nélküli új album vadonatúj dalai mellett a finn Beast In Black is elkíséri őket, mint „különleges vendég” – ez garantáltan egy másvilági metal parti lesz! Budapestre október 26-án érkeznek majd és a Papp László Budapest Sportarénában játszanak. a Livesounds bemutatja: HELLOWEEN 40 Years Anniversary Tour

2025. október 26., vasárnap 19 óra

Budapest, Papp László Budapest Sportaréna

Helloween, Beast In Black koncertek

Belépő: normál állójegy 18.900 Ft, kiemelt állójegy 26.900 Ft, ülőjegyek 22.900-27.900 Ft

