Animációs videó készült a Road Akasszuk fel című dalához A tavaly december elején megjelent - és szinte azonnal aranylemez státuszt elért - Az utolsó rapszódia albumról egy újabb dal megfilmesítésével jelentkezett a Road. Ezúttal az Akasszuk fel című számukhoz készült animációs klipet mutatták be, ami egy régi ismeretséget követően létrejött első közös munka az ARV Studio csapatával. Molnár Máté ajánlója:

“Ez a dalunk már tavaly december óta elérhető valamennyi streaming szolgáltató kínálatában, de mi úgy éreztük klipért kiált! Tőlünk nem messze találtunk is egy kreatív kis csapatot, az ARV Stúdiót, akik animációs oktató- és reklám videó készítéssel foglalkoznak. Mi pedig úgy gondoltuk, ehhez a dalhoz és témához, épp erre a vonalra van szükségünk! A könnyed, játékos, bájosan-butuska animációk összerakva a hullámzó - hol acsarkodó, hol tébolyult, hol suttogó, hol önfeledt - hangvételű dallal, valami szokatlan, de mégis ismerős elegyet alkotnak. Épp olyat, mint mi, emberek! (nevet) Kicsit görbe tükör, kicsit önismereti játék, kicsit valódi, de a legfontosabb, hogy ez a dal nem bántani akar, hanem segíteni. Persze csak annak, aki megérti a lényegét!” Vincze Dávid (ARV Studio) a klip elkészítéséről:

"Immár több, mint 20 éve ismerjük Mátéékat és a Road-ot, ha nem is mindig aktívan, de passzívan mindig is követtük pályájukat, meg aztán itt-ott keresztezték is egymást útjaink. Ilyen szintű útkereszteződéshez még nem érkeztünk közösen. Így, amikor megkaptuk a felkérést, igazán örültünk és örömmel mondtunk igent. Bár ekkor még csak annyit tudtunk, hogy egy zúzdább metal-tétel az ‘alany’. - Ez egy igazán izgalmas időszak volt.

Ez az ARV Studio első ‘egész estés’ zenés videója, korábban hasonló tartalmat még nem készítettünk, csak főleg oktató vagy reklám jellegű kontenteket, így fel kellett nőnünk a feladathoz. Ideális kihívás, pláne, hogy sem a kreatív folyamatokban, sem az elkészítési időt tekintve nem szabtak gátat számunkra a srácok. Azt tudtuk, hogy zúzda lesz! De azt nem, hogy ennyire! (ha-ha)

Az első néhány újrahallgatás után a dal ritmikája, felépítése és mondanivalója is rengeteg lehetőséget, ötletet, geget szült, ami a klip jellegét tekintve - visszagondolva - igencsak előnyére vált. A mi generációnk még rajzfilmeken és rajzfilmsorikon nőtt fel... Meg is kellett húzzuk picit a határt - saját magunknak -, s a kevesebb néha több elvén haladva végül az origi' szkripttől és elképzelésektől alig-alig rugaszkodva el egy számunkra is tetszetős kis animációs klipecske kerekedett. Néhány easter egg-et azért be-be csempésztünk!

Már csak a rajongók reakcióira vagyunk kíváncsiak! Mondhatjuk, hogy egy évfordulós ajándék ez régi-új rajongóktól a rajongóknak, s persze a 20 éves zenekarnak. Aztán felejtsünk el minden gondot, nyűgöt, mérget és MINDEN BAJT!" Az utolsó rapszódia digipak tokos CD egy 32 oldalas - exkluzív interjúkat, és két posztert tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg. A kiadvány mellé egy - szintén 32 oldalas - Olasz meló a Mátrában című képregény is bekerült.



Az album pendrive-on és limitált példányszámban vinylen (!) is elérhető. A CD+magazin+képregény kombó elérhető a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, valamint a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein, a digipak CD a MediaMarkt üzletekben. De természetesen a kiadói shopból is rendelhető, további Road kiadványok mellett.