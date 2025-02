Kalapács: Útvesztő – Új dal a február 28-án érkező albumról, elindult az előrendelés!

Az idén 25. születésnapját ünneplő Kalapács zenekar öt évvel a Világvégre album után új nagylemezzel jelentkezik február 28-án!

A Kalapács József vezette heavy / power csapat 12 tételes Ezerből egy című nagylemeze tökéletesen illeszkedik az eddigi diszkográfiába, viszont megszólalásában egyértelműen a korral haladó alkotás. A digipak CD egy tematikus H-Music magazinnal együtt jelenik majd meg - többféle formátumban, önállóan vagy csomag részeként -, az alábbi linkről már előrendelhető.

Józsi a lemez megszületéséről:

“Ez a lemezanyag teljesen beleilleszthető az eddigi Kalapács sorba, mégis sokkal frissebbnek hathat. Az album megszületésének elejét áthatotta az, hogy Lajosunk betegeskedni kezdett, így nyilván az ő hiánya is tetten érhető, viszont ezáltal megkaptuk a nagyon is mai módon gitározó Mátét, aki szívét-lelkét beletette a dalokba. Az ő feljátszása miatt sokkal csikorgósabb, maibb a megszólalás, viszont - mivel a szerzők nem változtak - megmaradt a tradicionális Kalapács vonal is. Máté tökéletesen beilleszkedett a bandába, és éppen ez tette relevánssá, hogy amikor Lajos visszatért, úgy döntöttünk, hogy ő is maradjon, ha szeretne.”

A dalszövegekről:

“A szövegírási folyamat egy nagyobb intervallumot felölelő időszak volt, nem is maga a konkrét megírás, hanem amíg kialakult az emberben, hogy egy-egy dal miről is szóljon, az adott zene mit indít el bennem. A dalszövegek nagy részét teljesen egyedül írtam, de voltak olyan periódusok, amikor Zsolti is besegített, és az ő sorai, meglátásai tökéletesek voltak a további inspiráláshoz. Úgy érzem - annak ellenére, hogy nekem ezek elég személyes dalok -, hogy mindegyikben hagytam jelentős luftot, hogy ne azt jelentsék szó szerint mindenkinek, mint nekem - tehát bárki átértelmezheti a saját élethelyzetére a leírtakat.”

Tracklista:

01. Útvesztő

02. Aki élni mer

03. Nehéz idők idején

04. Gyilkos játszma

05. Ezerből egy

06. Mindig szabad legyél

07. Tudod jól, hogy ki vagyok

08. Hajsza

09. Száműzött

10. Felkel a nap

11. Halálmadár

12. Meghasonlás

Felvétel, keverés, mastering: Ecseri Vasmű Stúdió

Hangmérnök: Weisz “Kicsi” László

Zenei rendező: Beloberk Zsolt



Borító, grafika: Devecz Ádám - SUNDSGN

A lemezt rögzítő felállás:

Kalapács József - ének

Weisz László - gitár, vokál

Nagy Máté - gitár, vokál

Beloberk István - basszusgitár, vokál

Beloberk Zsolt - dob, vokál

Hatodik tag, a hosszú betegség után felépült Sárközi Lajos, így három gitárral sújt le a Kalapács.



A zenekar jubileumi turnéja javában zajlik, a következő hetekben az alábbi helyszínekre érkezik a metal zúzda:

02.14. Nagykanizsa / VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház

02.15. Kaposvár / Hang-Ár Music Pub

02.21. Nyíregyháza / Club Hollywood

02.22. Eger / Broadway Monkey



A lemez megjelenését ünneplő koncertre az Ezerből egy megjelenésének napján, február 28-án a Barba Negrában kerül sor, ahol különleges vendégként a Nagyferó és a Beatrice lép fel, mint ahogy cirka 40 évvel ezelőtt az akkor betiltott Beatrice együttes a Pokolgép vendégeként rehabilitálta nevét a Petőfi Csarnok szabadtéri színpadán. A mostani bulin a két nagyágyú előtt előzenekarként a stílusba nagyon jól illeszkedő Helldiver forrósítja fel a hangulatot.

Jegyek

H-Music Hungary

[2025.02.11.]