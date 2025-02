Udo Dirkschneiderék márciusban Budapesten játszanak!

Hamarosan Budapestre érkezik a Dirkschneider zenekar Balls To The Wall 40 című turnéja, aminek keretében Udo Dirkschneider saját zenekarával, köztük Peter Baltes-zel adja majd elő élőben legendás Accept nagylemez összes dalát. A Crownshift és az All For Metal fellépésével kezdődő program a nagyfokú érdeklődésnek köszönhetően a minap a Barba Negra nagyobbik színpadára, a Red Stage-re került át.

A turné mellett Udo az 1983-as Balls To The Wall különleges újrakiadásával is készült a jubileumra: a rock- és metalvilág számos neves előadóját hívta meg, hogy velük közösen vegye fel a legendás album egy-egy dalát. Így került fel az újraértelmezett lemezre többek között Joakim Brodén (Sabaton), Mille Petrozza (Kreator), Dee Snider (Twisted Sister), Danko Jones, Tim ’Ripper’ Owens (ex-Judas Priest) is egy-egy nóta erejéig. Udo így mesélt a koncepcióról: „Ez az album mérföldkő a karrieremben, ezért különösen fontos volt számomra, hogy a régi dalokat új fényben tüntessem fel anélkül, hogy elveszítenék lényegüket. Minden vendégművész egyéni stílusa sajátos nyomot hagy ezeken a klasszikus dalokon, és az együttműködés által egy új és izgalmas dimenzióba helyeztük őket. Az eredmény egy erőteljes tisztelgés a rajongók előtt, de egyben meghívás az új generáció számára is, hogy ugyanolyan szenvedéllyel fedezzék fel ezeket a dalokat, mint amilyennel én rögzítettem őket annak idején.”

A meghívott énekesek között van Doro Pesch is, aki a videón nemrég megjelent Winter Dreams-ben szerepelt. „Nagyon különleges élmény volt számomra a közös munka Doro Pesch-sel – mondta el Udo. – Rengeteg évet töltöttünk együtt a színtéren, és szinte családias kapcsolat van köztünk. Olyan volt, mint egy régi baráttal való találkozás, és együtt még személyesebbé tettük ezt a számot.” Doro hozzátette: „A Balls To The Wall mindig is az egyik kedvenc albumom volt. Nagyon boldog voltam, hogy Udóval duettben énekelhettem a csodálatos 'Winter Dreams'-t, és egy fantasztikus videót is forgathattunk hozzá. Hosszú barátság köt minket össze, és mindig különleges vele együtt dolgozni.” A dal klipje a dél-tiroli Reifenstein kastély havas hegyvidéki tájain készült.

A Dirkschneider zenekar – amelyben a korábbi Accept tagok, Udo Dirkschneider (ének) és Peter Baltes (basszusgitár), valamint Sven Dirkschneider dobos (Udo fia), Andrey Smirnov és Fabian „Dee” Dammers gitárosok játszanak – február végén indul a jubileumi turné európai kiadására, Budapesten március 2-án játszanak.

A turnén érkezik egy friss finn szupergroup, a Crownshift, a tagok között Nightwish, Wintersun, Norther és Children Of Bodom tagokkal, és fellép az All For Metal is. A nagy érdeklődésre tekintettel a koncert a Barba Negra Red Stage-re került át, így nagyszínpadon, méltó módon ünnepelhetjük az európai heavy metal egyik legnagyobb hatású albumának évfordulóját. Jegyek továbbra is kaphatók, és már Balkon jegyek is elérhetőek a Rock1 hálózatában. Akik már rendelkeznek normál jeggyel a koncertre és szeretnék normál jegyüket Balkon jegyre cserélni, a sikeres Balkon jegyvásárlást követően kérhetik a normál jegy visszatérítését. A normál jegy visszatérítése a jegyet tartalmazó e-mailre válaszolva kérhető.

A Concerto Music bemutatja: Balls To The Wall 40th Anniversary Tour

2025. március 2., vasárnap 19 óra

Budapest, Barba Negra Red Stage

Dirkschneider, Crownshift, All For Metal koncertek

Belépő: 13.900 Ft. Balkon jegyek 16.900 Ft

[2025.02.15.]