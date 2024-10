Parkway Drive koncert 2025-ben Budapesten! 2025-ben ismét útra kel a Parkway Drive: Ausztrália metalcore hősei fennállásuk 20. évfordulóját ünneplik egy hozzájuk méltó módon nagyszabású turnéval. Budapesten november 8-án lépnek fel jövőre. A turné Európa nagyobb arénáit érinti, Budapesten az MVM Dome-ban játszanak. A Parkway Drive híres a legendásan őrült, energikus és látványos színpadi produkcióiról, most persze az eddigieket is megpróbálják majd felülmúlni… Budapesten ez annyiban biztos sikerül, hogy a 2017-es szabadtéri koncertjük után most végre aréna-körülmények között láthatjuk őket. A bemelegítésről az idehaza már komoly hírnévvel rendelkező deathcore brigád, a Thy Art Is Murder, és egy harmadik ausztrál csapat, a post-hardcore dalokat szállító The Amity Afliction gondoskodik. A CONCERTO Music bemutatja: Parkway Drive 20 Year Anniversary European Tour 2025

2025. november 8., szombat 17 óra

Budapest, MVM Dome

Parkway Drive, Thy Art Is Murder, The Amity Affliction koncertek

Belépő: ülőhelyek 21.900 – 29.900 Ft, állóhelyek 29.900 Ft. VIP Lounge: 69.900 Ft

Jegyek [2024.10.19.]