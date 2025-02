Zajlik a Queensrÿche Origins turnéja, készül az új lemez, 23-án pedig Budapesten játszanak! Teltházas állomásokkal zajlik a Queensrÿche The Origins nevű turnéja, ami február 23-án érkezik Budapestre. A legendás heavy / progmetal zenekar ezúttal korai klasszikusokat vesz elő: a teljes The Warning albumot és a legelső EP dalait is meghallgathatjuk a Dürer Kert színpadán, a Night Demon koncertje után. A zenekar nemrég adott nyilatkozatából az is kiderült, hogy eközben már az új lemezen is dolgoznak. Michael Wilton gitáros nemrég azt nyilatkozta a metal-rules.com-nak, hogy a 2022-es Digital Noise Alliance albumot követő, friss nagylemez már javában készül. "Dolgozunk az új lemez demóin, és ez nagyon fontos számunkra. Az európai turné után ott leszünk a Monsters Of Rock fesztivál óceánjáró hajós kiadásán is, aztán lesz még néhány nyári fellépés, de egyre inkább az írási folyamatra koncentrálunk.” Michael azt is elmondta, hogy a mostani és az előző Queensrÿche lemez hasonlóan analóg módon készült, mint a legelső kiadványok. „Akkoriban nem voltak olyan technológiai lehetőségek, mint manapság: se mobiltelefon, se számítógép — legfeljebb egy négysávos magnó, ha szerencsés voltál. „Hé, Chris, van egy riffed?” „Oké, ez tetszik, hozzáadok valamit.” Ez igazi zenekari munka volt, amiben mindenki jelen volt, mindenki hozzátette a magáét. Pontosan ezt csináltuk a 'Digital Noise Alliance'-nál is.” Michael szerint a következő album az elődjénél is jobb lesz, mert a 2021-ben visszatért Mike Stone ezúttal már az első perctől részese a dalszerzésnek. Bár a Queensrÿche több platinalemezt és slágert is készített több mint 40 éves karrierje során, a rajongók különösen ragaszkodnak a zenekar korai kiadványaihoz, így az 1983-as EP-hez és az 1984-es "The Warning" albumhoz, amelyekkel a metal és a progresszív rock egyedülálló elegyét teremtették meg. Ezért is döntöttek úgy, hogy a január 31-én indult Origins turnén teljes egészében előadják ezeket a lemezeket. Így lesz ez Budapesten is, február 23-án a Dürer Kertben. A turné vendégeként is egy különleges zenekar érkezik: a Night Demont 2011-ben alapították Kaliforniában, és klasszikus NWOBHM-hangzás ihlette zenéjük, energikus fellépéseik révén mára hűséges rajongótáborra tettek szert. A Jarvis Leatherby basszusgitáros/énekes vezette együttes erőteljes riffjeiről és történetmesélő dalszövegeiről ismert. 2023-ban adták ki Outsider című albumukat, amely sötétebb és atmoszférikusabb hangzást mutat be, miközben megőrzi a zenekar zenéjének jellegzetes intenzitását. A CONCERTO Music bemutatja: QUEENSRŸCHE - The Origins Tour 2025

2025. február 23., vasárnap 18 óra

Budapest, Dürer Kert

Queensrÿche, Night Demon koncertek

Belépő: 14.900 Ft [2025.02.14.]