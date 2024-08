Tavasszal ismét jön az Avantasia Tobias Sammet nem tud a fenekén ülni és milyen jól teszi ezt. A német csoda hang és az általa vezetett szimfo-power metal színtársulat, az AVANTASIA az év elején jelentkezik sorban a tizedik lemezével, mely egyelőre még a sütőben van. A » Here Be Dragons « természetesen egy grandiózus turnéval társul majd, melyen Tobias elmondása szerint az eddigi legkomolyabb látványelemeket vetik majd be és az Avantasia történetének legnagyobb produkcióira készülnek. Szerencsére kis hazánk sem marad ki a szórásból, így április elsején Budapestre érkezik a "cirkusz". A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:

Avantasia - “Here Be Dragons Tour 2025”

2025.04.01.

Barba Negra Red Stage

Kapunyitás: 18:30

