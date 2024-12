Dynazty & Nanowar Of Steel co-headliner turné érkezik Budapestre tavasszal JÖN! Dynazty és Nanowar Of Steel European Co-Headline Tour!

Méghozzá budapesti állomással, úgyhogy véssétek be a naptárba: jövő máricus 8-án találkozunk! Dynazty:

"Nagyon izgatottak vagyunk, hogy bejelenthetjük közelgő európai turnénkat, amely 2025. február 21-én indul Bécsben, ráadásul éppen az új albumunk, vagyis a Game of Faces megjelenésével egy időben, szóval számítsatok az eddig legjobb Dynazty show-ra. Csak hogy tetézzük a dolgokat, rendkívül izgatottak vagyunk, hogy barátainkkal együtt, vagyis a Naonowar Of Steel-el vágunk neki a turnénak." Nanowar Of Steel:

"Hihetetlenül boldogok vagyunk amiért turnéra indulhatunk azokkal a Dynazty-s srácokkal, akik pontosan úgy rajonganak a ránott halrudakért, mint mi. Ezt megtudtuk az év elején, amikor együtt hajóztunk a 70000 Tons of Metal-on. A hakrudacskák az alapvető kötőelemei a metal turnéknak, szóval készüljetek fel, hogy 2025 legfinomabb show-it hozzuk majd el. Knuspelbrösel und Klassenkampf!" A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és az RTN-TOURING bemutatja:

Dynazty I Nanowar of Steel

2025.03.08.

Budapest, Barba Negra

Kapunyitás: 18:00

Jegyek [2024.12.01.]