Egy remek "csendes"' program péntek estére, ha Budakalászon jársz Bodor Áron: A csendesebb részem című estje 2025. június 13-án lesz Budakalászon, a Kós Károly Művelődési Házban. Bodor Áron, az Esti Kornél zenekar énekese és társdalszerzője 2024-ben indította el különleges szólóprojektjét. A ‘Csendesebb részem’ koncertek valójában akusztikus szerzői estek, gerincüket Esti Kornél dalok adják az ’Éjszaka van’-tól a ’Nem kár’-ig. Dobosi Gergely gitáros pedig looper pedállal rétegzi ezeket az átdolgozásokat, szóval akár úgy is fogalmazhatunk, hogy ez egy két fős nagyzenekar. Az Esti dalok mellett Áron első szólónótái is felkerültek a repertoárra, mint a 2024 tavaszán napvilágot látott ‘Égve hagytam’ és ‘EZIS’, valamint a nemrég debütált ‘Miért nem’. A vendég ez alkalommal a budakalászi Szivák Zsolt (a Cloud9+ alapítója) lesz, úgymond „egyszálgitáron”. Az est főszereplője így ajánlja a produkciót: „Akusztikom nagyrészt feldolgozásokból áll, elszórva saját szerzeményekkel. A műsor sok népszerű dalt is magába foglal, amelyeket a közönséggel együtt tudunk énekelni.”. Mindez személyesen is tetten érhető, június 13-án a budakalászi Kós Károly Művelődési Házban kialakított „pop up” rockklubban, a RockHázban. Jegyvásárlás: https://zene.jegy.hu/program/bodor-aron-a-csendesebb-reszem-175970 [2025.06.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.06.06.]

gazda szolgáltatás [2025.06.03.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu