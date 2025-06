Tíz év után visszatér Győrbe Thomas Anders és bandája Thomas Anders & The Modern Talking Band tavaly a 40. évforduló apropóján az Egyesült Államokban turnézott, az erre az alkalomra készült összeállítást hozzák el 2025. június 14-én Győrbe. 2015 januárjában hatalmas retro bulit élhetett át a közönség hála Thomas Andersnek és a Modern Talking Bandnek, akik akkor hazánkban csak Budapesten és Győrben adtak szuperkoncertet, a Modern Talking alapításának 30. évfordulója alkalmából. Most tíz évvel később ismét visszatérnek a kisalföldi vármegyeszékhelyre, hogy rajongóikkal újabb jubileumot ünnepelhessenek, ezúttal a Dunakapu téren, a fergetegesnek ígérkező Nyárnyitó Koncerten. A barokk belváros megtelik élettel, a szívünk pedig nosztalgiával, ez az este felejthetetlen lesz. A német popzenei duó, a Modern Talking első kislemeze 1984 októberében jelent meg, ez volt az azóta is töretlen népszerűségnek örvendő "You're my heart, you're my soul”. A srácok hatalmas karriert futottak be, Magyarországon 9 listavezető daluk volt, világszerte több mint 150 millió lemezt adtak el: egyes országokban tízszer annyit, mint Whitney Houston, ötször annyit, mint Michael Jackson, és többet, mint az ABBA és a Beatles összesen. Slágereik a mai napig generációkat kötnek össze, a Cheri Cheri Lady, a Brother Louie, vagy a többi között a Sexy Sexy Lover mindannyiunk számára ismerősen csengenek. A dalokat dúdolva izgalmas érzések kerítik hatalmába az embert, eszünkbe jutnak barátságok, utánozhatatlan bulik, kitörölhetetlen emlékek, vagy éppen az első csók a nagy Ő-vel. A Modern nosztalgia ma is ezt nyújtja: mámorító s olykor megható érzést, hangulatot, emlékezetet és vágyat egyszerre. Thomas Anders & The Modern Talking Band tavaly a 40. évforduló apropóján az Egyesült Államokban turnézott, az erre az alkalomra készült összeállítást hozzák el 2025. június 14-én Győrbe. A városban egyébként is nagy népszerűségnek örvendő Nyárnyitó Koncertet hatalmas várakozás előzi meg, a szervező Győr Projekt Kft-hez folyamatosan érkeznek a megkeresések, határon innen és túlról is érdeklődnek a popcsillag és csapata fellépése iránt, rajongók, de lelkes imitátorok is biztosan ott lesznek a szombati szuperkoncerten. Természetesen a főszereplő maga is izgatottan várja a legmodernebb hangzás- és fénytechnikával megfűszerezett showt. „Sziasztok kedves barátaim! Nagy öröm számomra, hogy visszatérhetek Magyarországra, nagyon készülünk a koncertre és arra, hogy végre találkozhassunk. Bízom benne, hogy egy fantasztikus estét töltünk majd együtt a Dunakapu téren” – üzente Thomas Anders egy rövid, Reels-videóban közönségének. Egy biztos, Győrben a jó hangulat ezúttal is garantált lesz, töltsük meg a belvárost, hisz tudod, az élmény Veled teljes! [2025.06.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.06.06.]

