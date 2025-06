Németh Gábor életműest lesz a MOMKultban Németh Gábor életművét ünneplik 2025. november 14-én a MOMKult Színháztermében. Dinamit, Skorpió, Apostol.. csak néhány ikonikus csapat a hazai rocktörténelemből, aminek a tagságában Németh Gábor fél évszázados pályafutása alatt megfordult. Mit megfordult, megkerülhetetlen alakjává vált a magyar könnyűzenének az egyik legprecízebb itthoni dobosként, valamint dalszerzőként, és nem utolsósorban tanárként is. A pontot az i-re mégis úgy érzi, a jazz-, blues-, és rockihletésből unikális egységet formázó Németh Gábor Project teszi, hiszen ez a zenekar, ahogy ő fogalmaz, az életműve. Németh Gábor idén ősszel kereken hetven éves lesz, ezt pedig nem ünnepelhetné meg méltóbb módon, mint a számára legfontosabb együttesének nagyszabású koncertjével, olyan zseniális muzsikusok, közreműködésével, mint Tony Lakatos, Fekete-Kovács Kornél, Tornóczky Ferenc, Elek István, Kardos Norbert és még sokan mások. Vendégként pedig Alapi István, Mohai Tamás, és Csillag Endre állnak majd a színpadon. “Remélem, ez egy mindenki számára felejthetetlen este lesz - s bár a Project-től már a megszokott jó hangulatú, és magas színvonalú koncertet láthatja-hallhatja a közönség, ez most mégis más lesz mint az eddigi bármelyik műsorunk..” - így invitál a nagy napra maga az ünnepelt, hiszen ahogy szava járása fogalmazni: “most az egyszer utoljára”.. vesz részt ilyen nagyszabású buliban. A nem mindennapi jubileumon színpadra lép amúgy egy másik legenda is, a lengyel SBB zenekar, vagyis az a progresszív trió, ami nagyban meghatározta a kelet-európai rockzene alakulását a hetvenes években. Ez a formáció Németh Gábor másik szívügye, egyértelmű, hogy nekik is kiemelt helyük van ezen az estén a MOMKult színpadán. További infó és jegyvásárlás: https://momkult.hu/events/nemeth-gabor-project/ https://www.facebook.com/events/1354502582515786 Jegyek elővételi áron június 20-ig kaphatóak! [2025.06.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.06.06.]

gazda szolgáltatás [2025.06.03.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu