Yes, please. - a Sextile Budapesten is bemutatja új lemezét A Los Angeles-i Sextile a konvenciókkal nem törődve mindig abba az irányba ment, amelyet önazonosnak érzett. A post-punk és new wave hatásokkal operáló banda az utóbbi időben az elektronika felé tesz izgalmas kanyarokat. Legutóbbi, Push című lemezükön is felcsavarták a BPM számot és ezt ígérik májusban érkező lemezüknél is, amelyet nálunk is bemutatnak június 17-én a Dürer Kertben. Néhány zenekar megtalálja a saját ritmusát és ragaszkodik hozzá, míg mások úgy döntenek, hogy újra és újra feltalálják magukat és továbblépnek. A Sextile tanúsíthatja a folyamatosan változó út izgalmát. A Melissa Scadutóból és Brady Keehnből álló Los Angeles-i duó tele életszeretettel, a no wave-től a hardstyle-ig mindenféle műfajt egyesítve jelentette meg 2023-as Push című lemezét a Sacred Bones független kiadónál. A Push-sal alaposan felcsavarták a BPM számot, amellyel tavaly bennünket is megtáncoltattak a Turbinában. Május 2-án pedig új LP-vel jelentkeznek, így a júniusi koncertre már annak a dalait is kívülről fújhatjuk. A yes, please. az anarchikus elektro tüzet nyers személyes visszaemlékezésekkel ötvözi - és elég erősített basszussal ahhoz, hogy egy-két hangszórót szétverjen. Ez az ellentétek albuma: egy sebezhető lemez, amely éppúgy lecsupaszítja a lelket, mint amennyire a túlzásokban lubickol, megmutatva, hogy milyen messzire lehet tolni a hangzás határait, ha lerázod a gátlásaidat. A páros együtt olyan magabiztosságot sugároz, amely soha nem lankad és készek merész húzásokra is. A yes, please. egy akciódús dance lemez, tele vad, mámorító csúcspontokkal, de ugyanazzal a lélegzetvétellel egyúttal egy bizonyságtétel az életről és arról, hogy soha ne nézzünk vissza. Jegyek [2025.02.24.] Megosztom: