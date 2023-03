Kortárs költők verseiből született A Bence kalandjai új albuma A Bence kalandjai második nagylemeze az 1bor1vers nevet viseli, a 12 dal mindegyikét egy-egy kortárs költő jegyzi és az 1bor1vers gasztro-kulturális projekt kapcsán születtek. A lemezen szereplő költők közt szerepel például Parti Nagy Lajos, Krusovszky Dénes és Nádasdy Ádám is. Az új lemez bemutatója március 23-án, a B32-ben lesz. A Bence kalandjai Jobbágy Bence gitáros-dalszerző szólóprojektje, korábban olyan zenekarokból ismerhettük, mint a Muriel vagy a Kodachrome. A most megjelenő második lemeze az 1bor1vers, amely eredetileg Ugron Zsolna és Budavári Dóri gasztro-kulturális kezdeményezésének a neve. Ennek célja, hogy közelebb hozza az irodalmat a közönséghez: az első évadban „még csak” verseket és borokat párosítottak össze, tavaly pedig a versek megzenésítésére kérték fel Bencét. „Az 1bor1vers Balaton-felvidéki borászatok és kortárs magyar költészet találkoztatása. A különböző balatoni helyszíneken megrendezett eseményeken a vendégek egyszerre kóstolhatják a helyi borokat, miközben hallgathatják a kifejezetten a borokhoz párosított, megzenésített verseket. Mivel én is a környéken élek, még inkább magaménak tudom érezni ezt a projektet és remélem, hogy ezzel a lemezzel is sikerült átadnom valamit abból, amit nekünk, nekem ez a csodálatos táj jelent” – meséli Bence az 1bor1vers projektről. A verseket maguk a borászok választották, ebben Bende Tamás volt segítségükre – ő írta a lemezen szereplő Ahogy van c. verset is. A dalok között helyet kapnak régebbi, közel 10 éves írások és olyanok is, amelyek kifejezetten erre az alkalomra születtek. Bence számára nem újdonság a versmegzenésítés terepe, első, Tengerek c. lemezén is több feldolgozás hallgatható. „Ami nekem a munkafolyamatban újdonság, kihívás volt, hogy míg máskor általában szép egymásutánban születnek a dalok egy lemezre, most szinte egyszerre kellett a tizenkettőn dolgozni. Két hétig mással se foglalkoztam, napi egy dal volt a cél ahhoz, hogy az ősbemutatóra elkészüljek. A másik, hogy ebből a sokféleségből egységes lemezt írjak, a tizenkét külön kis világot összekapcsolja a zene. Szerintem ez jól sikerült, talán még jobban is működnek a dalok albumként hallgatva, mint magukban.” A lemezen az alábbi költők versei hallhatók: Babiczky Tibor, Bende Tamás, Bognár Anna, Jancsó Zoltán, Kiss Dávid, Kiss-Horváth Ágnes, Krusovszky Dénes, Nádasdy Ádám, Parti Nagy Lajos, Péntek Róbert, Seres Lili Hanna és Tóth Csilla. „A költők szerencsére kivétel nélkül pozitívan reagáltak, mindenkinek tetszett a megzenésítés. Parti Nagy Lajossal egy kicsit finomítottunk a Lehet mértékben a tagoláson, Kiss-Horváth Ágnes pedig szeretett volna valami refrénszerű részt a dalba, így került bele a gitáros középrész, hogy aztán tudjunk ismételni egy versszakot. Nagyon tetszett nekem ez a projekt, hogy ilyen sokan beletettük, amink van, az időnket, a tudásunkat, a kreativitásunkat. Lehetett is érezni Dóri kertjében a bemutatón, hogy itt most valami értékes dolog született. Örülök, hogy részese lehettem.” - Mondta el Bence a dalok írásáról. – „A ‘Borozó rigmusok’-on (Bognár Anna) különleges élmény volt dolgozni, nagyon érdekes játék a magyar nyelvvel. Úgy éreztem, hogy ezt a dalt csak azért tudom megírni, mert ebbe az országba születtem, ebben a kultúrában nőttem fel és ezalatt sok Sebőt és Kalákát hallgattam.” Az album számait egytől-egyig Bence egyedül játszotta fel: „A lemez hangszereléséhez szinte csak gitárokat használtam (doromb, kávéscsésze és egy ikeás homokóra szerepel még rajta). Nagyon élveztem a sok hangszerrel körülvenni magam és keresni azt a legegyszerűbb megszólalási formát, ami már elég ahhoz, hogy első hallásra is jól működjenek a dalok. Rég gitároztam ilyen jóízűt!” – mondta. Az 1bor1vers lemezbemutatója március 23-án lesz a B32-ben, ahol A Bence kalandjai koncert vendége lesz Günsberger Ákos gitáros és Noémo is.



Jegyek [2023.03.17.] Megosztom: