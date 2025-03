Bemutatkozott a sajtónak a Mágus című musical Vajon hol az a katartikus életpillanat, amikor egy tehetséges lélek elindul a vágyai által kijelölt úton és eldönti, hogy nem egy széken ül majd a színpaddal szemben, hanem kiáll nézői elé a világot jelentő deszkákra és elkápráztat? 1920, a „Nagy Gatsby kor” New York-ja! Ír bandák, olasz gengszterek, mindezekre egy revüszínház misztikus kulisszái mögül kitekintve! A TBG PRODUCTION és a BROADWAY EVENT által koprodukcióban 2025 márciusában színpadra állításra kerülő nagyszabású, roppant látványos musical show a 9 éves New York-i Erik McCallister ámulattal teli előadás élményéből merítkezve mutatja be a később fiatal férfivá érett utcai újságárus ki és felemelkedését, tehetsége kibontakozását és a világsikerig tartó rögös út nehézségeit. A 2 x 55 percben nagyszerű dalok (zeneszerző egyben a mű írója: Sebestyén Áron – Fonogram és Artisjus díjas zeneszerző, a Nikola Tesla és Vadak Ura musicalek társalkotója) és 24 táncművész által keltett hatalmas táncképek (koreográfus: Csörögi Márk – Netflix, Dance 100) kíséretében bepillantást nyerhetünk egy revü, cirkuszszínház kulisszái mögé, főhősünkkel egyaránt átélve nagy felemelkedéseket és csúfos bukásokat is. Tesszük mindezt abban a korban, (20. század eleje) amikor még romlatlan íze volt a varázslatnak és az emberek tiszta szívből tudtak hinni a csodák létezésében. A produkció a kiváló alkotóstábnak és a legjobb hazai előadóművészeknek köszönhetően egy ízig vérig profi és nagyszabású musical show, melynek hangulatát közel 85 négyzetméter térben elhelyezett LED fal (professzionális animációk: Forward Productions - Nikola Tesla, Vadak Ura musical) erősíti. Az egyes pillanataiban hol kacagtató, hogy pedig megható történetünkkel olyan kiváló zsenik előtt kívánunk tisztelegni, mint a magyar származású Harry Houdini, vagy kortársa, a szintén régiónkból származó korszakalkotó tudós, Nikola Tesla. Jegyvásárlás Szereposztás:

Erik McAlister: Pásztor Ádám, Monori Dominik

Tom McAlister: Bálint Ádám, Szabó Máté

Eve Gruber: Zsitva Réka, Jenes Kitti

Heinrich Gruber: Lux Ádám, Kautzky Armand

Jack Marino: Ragány Misa, Szentmártoni Norman

Bess Houdini: Füredi Niki, Ullmann Zsuzsanna, Sajgál Erika

Nikola Tesla: Kőrösi András, Pelsőczy László

Kis Erik: Katonka Milos, Hajdú Tamás

Ensemble fiúk:

Csapos – Kazarján Deni

Gengszterek – Balaskó Bence, Lakatos Zsolt

Kolman Czito: Rácz Frenk



Ötletgazda, kreatív producer: Vona Tibor

Író: Sebestyén Áron

Zeneszerző : Sebestyén Áron

Dalszövegíró: Müller Péter Sziámi

Koreográfus : Csörögi Márk

Jelmeztervező: Kerényi Virág

Látvány, vizuál: Kiss Jenő és a Forward Productions csapata

Smink: Szeretva Reni

Rendezőasszisztens: Csörögi Kyra

Koreográfus asszisztens : Lugosi Fábián

Az előadás rendezője: Szabó Máté A darab illúzióinak a hitelességét LUI bűvészszakértő szakmai munkája garantálja. Legyenek önök is részesei ennek a varázslatos élménynek! [2025.03.23.]