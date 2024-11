Megérkezett a "MÁGUS - 1920: A káprázat születése" musical hivatalos trailere! Gyermekkorban az emberek nagytöbbségében egyaránt ott bujkál még a művész, az előadó és a néző is! De vajon mi dönti el azt, hogy ki, melyik oldalon fog állni mire felnő? Egy széken ül majd a színpaddal szemben, vagy kiáll a nézők elé a világot jelentő deszkákra. Hol az a katartikus pillanat, amikor egyaránt megmozdul a lélek és a tudat, és elindulunk a vágyaink által kijelölt úton? A TBG Production által 2025 márciusában színpada állításra kerülő „MÁGUS – A KÁPRÁZAT SZÜLETÉSE” musical show erre a sorskérdésre keresi a választ. A produkcióban megismerhetjük egy New York-i fiatalember, Erik McCalister sorsát, akit 9 évesen rabul ejt a cirkusz világa, s nyomon követhetjük tehetsége kibontakozását és a sikerig tartó rögös út nehézségeit. A 2 x 55 percben nagyszerű dalok (zeneszerző egyben a mű írója: Sebestyén Áron – Fonogram és Artisjus díjas zeneszerző, a Nikola Tesla és Vadak Ura musicalek társalkotója) és 24 táncművész által keltett hatalmas táncképek (koreográfus: Csörögi Márk – Havasi Show) kíséretében bepillantást nyerhetünk egy revü, cirkuszszínház kulisszái mögé, főhősünkkel egyaránt átélve nagy felemelkedéseket és csúfos bukásokat is. Tesszük mindezt abban a korban, (20. század eleje) amikor még romlatlan íze volt a varázslatnak és az emberek tiszta szívből tudtak hinni a csodák létezésében. Produkciónk a kiváló alkotóstábnak és a legjobb hazai előadóművészeknek köszönhetően egy ízig-vérig profi és nagyszabású musical show, melynek hangulatát közel 85 négyzetméter térben elhelyezett LED fal (professzionális animációk: Forward Productions - Nikola Tesla, Vadak Ura musical) erősíti. Az egyes pillanataiban hol kacagtató, hogy pedig megható történetünkkel olyan kiváló zsenik előtt kívánunk tisztelegni, mint a magyar származású Harry Houdini, vagy kortársa, a szintén régiónkból származó korszakalkotó tudós, Nikola Tesla.



Dalszövegíró: Müller Péter Sziámi,

Jelmeztervező: Kerényi Virág, Kreatív producer: Vona Tibor.

Az előadás rendezője: Szabó Máté.

A darab varázslatainak hitelességét Kelle Botond bűvészszakértőnk szakmai munkája garantálja.

Legyenek önök is részesei ennek a varázslatos élménynek!

