TÖbb városba ellátogat az Erkel Színház caspata Hello Erkel! - dobbanaszív koncertturnéra indul az újonnan alakult Erkel Színház. Az ősztől színpadra kerülő darabok legismertebb részleteiből összeállított koncertshow júniusban és júliusban Debrecenben, Tokajban és Siófokon lesz majd látható, a főszerepekben Feke Pállal, Ember Márkkal, Veréb Tamással, Peller Annával, Vágó Bernadett-tel, Vágó Zsuzsival és Kovács Gyopárral. A Szente Vajk vezette, musicalek otthonaként újjászülető Erkel Színház nem mindennapi formában mutatkozik be a közönségnek. A Hello Erkel! - dobbanaszív turnéban az ősztől induló évadban színpadra kerülő darabok legismertebb részleteiből állítottak össze egy egész estés koncertshow-t. Az Erkel sztárjai mellett zenekarral és tánckarral kiegészült előadásban rockosabb, ha úgy tetszik fesztiválosabb hangzásban lesznek majd hallhatók a musicalslágerek. Az új Erkel 2025/26-os induló évadában színpadra kerül majd a Hunyadi Mátyás történetét elmesélő A Trón musical, a világ egyik legsikeresebb musicalje, az Elisabeth, a diszkó- és gospel slágerekben bővelkedő Apáca Show, a színes, fantáziadús kalandra invitáló Álomutazó című családi mesemusical, a Hogyan tudnék élni nélküled? című film színpadi változata, és a szenvedéllyel és titkokkal teli Rebecca musical.



A Hello Erkel! – dobbanaszív koncertturné június 11-én Debrecenben (jegyek), július 17-én Siófokon (jegyek), július 19-én pedig Tokajban (jegyek) lesz látható. [2025.05.26.] Megosztom: