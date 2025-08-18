2025. augusztus 20. | szerda | ALKOTMÁNY ÜNN., István nevenapja
 
Indul a megújult Erkel Színház Musical Stúdiója

A képzés célja, hogy a korszerű zenés színjátszás gyakorlati elsajátításához, valamint a sikeres pályakezdéshez szükséges ismeretekkel, készségekkel és tudással ruházza fel a hallgatókat. Jelentkezni augusztus 29-ig lehet.

Idén szeptemberben indul az Erkel Színház saját Musical Stúdiója, amely egyedülálló lehetőséget kínál azoknak, akik professzionális musicalszínészként szeretnének elhelyezkedni a hazai és nemzetközi színházi életben. A stúdió oktatási modellje szoros együttműködésben valósul meg a színház társulatával, a képzések élő produkciós környezetben, az Erkel Színház próba- és előadási rendjébe illeszkedve zajlanak. A stúdió kétéves alapképzésből áll, mely „színész II.” képesítő vizsgával zárul. Azok számára, akik a színház előadásaiban is szerephez jutnak, a képzés folytatódik, ami „színész I.” vizsgával zárul.

A jelentkezéshez az Erkel Színház oldalán található jelentkezési űrlapot augusztus 29-ig kell visszaküldeni.

Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett
 

[2025.08.18.]

