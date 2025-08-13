Trokán Nóra és édesapja először együtt a színpadon

Szárnyal Tokán Nóra karrierje, nemrég hollywoodi sztárokkal közösen forgatott egy sorozatot. Apukájával azonban még soha nem lépett közösen színpadra. Egészen szeptemberig, amikor az Erkel Színház, A TRÓN - Hunyadi Mátyás küldetése című musicaljében fogjuk őket együtt látni.

Eddigi pályafutása során hollywoodi produkcióban, nemzetközi sztárokkal is forgatott már, de apukájával először idén szeptemberben lép közösen színpadra Trokán Nóra. Az ismert magyar színésznő nemrég fejezte be annak a sorozatnak a forgatását, melyben többek mellett a többszörös Emmy-jelölt, a Trónok harcából ismert Emilia Clarke-kal és a Fehér Lótusz főszereplőjével, Haley Lu Richardsonnal láthatjuk majd együtt. Nóra mintegy tizenöt éves pályafutása alatt több tucat filmben és megszámlálhatatlan színdarabban szerepelt, egy dolog azonban kimaradt az életéből. Édesapjával közösen még nem lépett színpadra. De erre sem kell sokáig várnia. Az Erkel Színház A trón című musicallel nyitja első évadját, ebben feltűnik majd két Trokán is. „Zofia, akit én játszom, egy fiktív karakter A trón musicalben. Egy gátlástalan bérgyilkos, aki mérgezett rúzzsal történő csókkal öli meg V. Lászlót. Zofia Habsburg Frigyes titkos ügynökeként tevékenykedik a Magyar Királyságban, és az élet és Szente Vajk rendező úgy alakította, hogy Frigyest apukám fogja játszani” – mesélte Trokán Nóra.

Jegyvásárlás

Erkel Színház

Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett

[2025.08.13.]