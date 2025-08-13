2025. augusztus 15. | péntek | Mária nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Forradalmi színházi esttel nyitott az újonnan alakult Erkel Színház
Mindent tud egymásról az Erkel két sztárja
Brasch Bence az új Erkel csapatához igazolt
Az Erkel színpadán folytatódik a Hunyadiak története
Sisi életét viszi színre októberben az Erkel Színház
Ilyen még nem volt: Ember Márk szokatlan dolgot tett
Felfordul egy zárda élete az Erkelben, ahol Básti Juli lesz a zárdafőnök (videó)
Kapcsolatok
Erkel Színház

Trokán Nóra és édesapja először együtt a színpadon

Szárnyal Tokán Nóra karrierje, nemrég hollywoodi sztárokkal közösen forgatott egy sorozatot. Apukájával azonban még soha nem lépett közösen színpadra. Egészen szeptemberig, amikor az Erkel Színház, A TRÓN - Hunyadi Mátyás küldetése című musicaljében fogjuk őket együtt látni.

Eddigi pályafutása során hollywoodi produkcióban, nemzetközi sztárokkal is forgatott már, de apukájával először idén szeptemberben lép közösen színpadra Trokán Nóra. Az ismert magyar színésznő nemrég fejezte be annak a sorozatnak a forgatását, melyben többek mellett a többszörös Emmy-jelölt, a Trónok harcából ismert Emilia Clarke-kal és a Fehér Lótusz főszereplőjével, Haley Lu Richardsonnal láthatjuk majd együtt. Nóra mintegy tizenöt éves pályafutása alatt több tucat filmben és megszámlálhatatlan színdarabban szerepelt, egy dolog azonban kimaradt az életéből. Édesapjával közösen még nem lépett színpadra. De erre sem kell sokáig várnia. Az Erkel Színház A trón című musicallel nyitja első évadját, ebben feltűnik majd két Trokán is. „Zofia, akit én játszom, egy fiktív karakter A trón musicalben. Egy gátlástalan bérgyilkos, aki mérgezett rúzzsal történő csókkal öli meg V. Lászlót. Zofia Habsburg Frigyes titkos ügynökeként tevékenykedik a Magyar Királyságban, és az élet és Szente Vajk rendező úgy alakította, hogy Frigyest apukám fogja játszani” – mesélte Trokán Nóra. 

Jegyvásárlás

Erkel Színház 
Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett

[2025.08.13.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]
gazda szolgáltatás [2025.07.29.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

A The JUICE zenekar a csúcsra tör!
ByeAlex új dala egyszerre szíven üt és tükörbe nézet
"Mindent becsomagolok, és a Dunába hajítom" - Paulina új dala igazi nyári túlélőhimnusz lett!
Célpont a szívemen címmel érkezik az Ossian új nagylemeze - Elindult az előrendelés!
HAVASI koncert show 2025 Tokajban - jegyek itt
Budavári Palotakoncert 2025 - jegyek itt
Kimaradás van - Mario & Ferike új klipje felrobbantotta a YouTube-ot! Nézd meg, miért imádják ennyien a párost!
Desh klipje mindent letarolt: "Vinnipu" - Micimackó elszabadult, a magyar YouTube megőrült
Zene nosztalgiához - a Mild Orange új lemezét Budapestre is elhozza
Augusztus 7-én a Broadway szíve a Margitszigeten dobban!
2025 legnagyobb szabású Esti Kornél koncertje Budapesten
Felfordul egy zárda élete az Erkelben, ahol Básti Juli lesz a zárdafőnök (videó)
Másodszor lépett fel a Budapest Parkban A GRUND - vígszínházi fiúzenekar
Dzsúdló Tokaj Fesztiválkatlan koncert 2025 - Jegyek, infók, élmény
Ismét Mandoki Soulmates-koncert Budapesten
Láttad már Jason Momoa-t élőben zenélni? Most megteheted!
Lorna Shore: jövőre arénaturnén, a Whitechapellel jönnek Budapestre!
Isten veled, Ozzy. A hang marad. A lélek nem hal meg.
Adele The Show From London - lenyűgöző tribute koncert Budapesten: jegyek itt
Az "Év Legjobb Musicalje"-díjat a magyar produkció nyerte Ázsia legnagyobb musicalfesztiválján!

Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
2025. július 2-5. között...

Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
A 76 éves (mégis...
Változik, de mindig önazonos - A Bánki-tó partján zúzott a Tankcsapda
Megnéztük Majkát és a Halott Pénzt a Siófoki Plázson - képek
Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
A világ egyik legelismertebb kortárs zongoraművésze Budapesten koncertezett
Minden, amit az Ugly Kid Joe koncertről tudni kell - megnéztük őket a Barba Negraban
beszámolók még