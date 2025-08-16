Gyerekkórustól egy zárda dalárdájáig

Veres Mónika Nika egész életét átszövi a zene. Az Operaház gyermekkórusának tagjaként indult karrierje, hamarosan pedig élete legnagyobb musical szerepében láthatjuk. A megújult Erkel Színház november 14-én mutatja be az Apáca Show című film musical változatát, ahol Nika – Peller Anna mellett – alakítja a főszereplő, Deloris Van Cartier figuráját.



Egész élete az éneklésről, a zenéről szól, musicalszínészként pedig még Ozzy Osbourne szerepét is bevállalta a We Will Rock You musicalben, de játszott a Sztárcsinálókban, a SIX-ben és az 56 csepp vér című musicalfilm női főszerepét is ő alakította. Veres Mónika Nika, a kivételes hangú, eMeRTon-, és Fonogram-díjas énekesnő, bár a koncertek színpadain érzi magát leginkább otthon, most egy nagy színházi szerepre készül. Az újjáalakult Erkel Színházban ugyanis ősszel mutatják be az Apáca Show nagysikerű filmvígjáték musical változatát, melyben Peller Anna mellett Nika alakítja Deloris Van Cartier bárénekesnő szerepét... és felkavarja egy zárda életét.



„Deloris egy bárénekesnő, aki tanúja lesz egy gyilkosságnak, és a tanúvédelem miatt apácának öltözve kell elrejtőznie egy zárdában. Végül a zárdakórus vezetője lesz, s zenéjével összefogja a nővéreket és a közösséget. Egy humoros, szarkasztikus karakter, de legbelül egy gondoskodó személyiség, aki sokat fejlődik az események során” – mesél szerepéről Nika. „Zárdában ugyan még nem jártam, de kórusban sokat énekeltem, és nagyon örülök, hogy a humoros oldalamat is végre megmutathatom a közönségnek” – mondja az énekesnő, aki elárulta azt is, hogy Peller Annával jó kapcsolatot ápol, de nagyon várja már azt is, hogy az Erkel csapatával közösen léphessen színpadra. „Szívmelengető, hogy gyerekként egy kórussal már álltam az Erkel színpadán, most pedig egy ilyen sikerdarabban játszhatok itt, együtt a musicalműfaj nagy neveivel” – vallotta be Nika.

