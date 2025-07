Az Erkel színpadán folytatódik a Hunyadiak története Egy grandiózus történelmi darabbal nyitja meg első évadját a megújult Erkel Színház. Az előadást Szente Vajk - Galambos Attila szerzőpáros jegyzi, a zenéjét Juhász Levente szerezte. Az Erkelben szeptember 19-től színpadra kerülő musical parádés szereposztásában pedig ott lesz – mások mellett - Ember Márk, Veréb Tamás, Feke Pál, Kovács Gyopár, Brasch Bence, Trokán Nóra, Auksz Éva, valamint Szabó P. Szilveszter, Szerednyey Béla és Trokán Péter is.

Nemrég egy koncertshow keretében leplezte le a musical színházként megújult Erkel az első évadjának bemutatóit, most az is kiderült, kik lépnek színpadra A trón című nyitódarabban, ami szeptember 19-én indítja a 2025/26-os évadot.



A látványos musical a magyar történelem 1456 és 1458 közötti időszakát dolgozza fel Hunyadi János halálától egészen Mátyás megkoronázásáig. A mű története tehát ott kezdődik, ahol a magyar sorozatgyártás legmonumentálisabb alkotása, a Hunyadi befejeződött. A trón a Hunyadi család hatalommal vívott küzdelmeit követi a nándorfehérvári csatától, a Hunyadi fivérek elleni összeesküvésen át, Mátyás királlyá választásának drámai pillanataiig. A darabot rendezőként is jegyző Szente Vajk előzetesen annyit elárult, hogy a musical zsánerében unikális történetet nem a hagyományos színházi darabok, hanem a hollywoodi kalandfilmek cselekményvázára építették fel, ami izgalmasabb történetvezetést garantál. Ennek ad majd keretet az előadás lenyűgöző díszletvilága. A történetet pedig Juhász Levente zenéje - mely ugyanúgy segíti közvetíteni a korhű hangulatot, mint a filmes hatásokat - teszi hatásosabbá, izgalmasan friss élményt szerezve a nézők számára. A Trón az Erkelben igazán parádés szereposztásban kerül színre. Hunyadi Mátyás: Ember Márk

Ladislaus (V. László): Veréb Tamás

Garai László: Feke Pál

Garai Anna: Kovács Gyopár/Péntek Fanni

Petrus: Borsi-Balogh Máté / Cseh Dávid Péter

Zofia: Trokán Nóra/Bori Réka

Hunyadi László: Brasch Bence

Szilágyi Erzsébet: Auksz Éva

Cillei Ulrik: Szabó P. Szilveszter

Habsburg III. Frigyes: Szerednyey Béla/Trokán Péter

Jan Griska: Fejszés Attila

Podjebrád Katalin: Berkecz Petra

Ladislaus (V. László) második szereposztás: Braga Nikita

A trón jelmeztervezője Kovács Yvette Alida, a díszletet Rákay Tamás tervezte. Koreográfus Túri Lajos Péter, a zenei vezető Károly Kati. Erkel Színház

Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett

