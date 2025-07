Felfordul egy zárda élete az Erkelben, ahol Básti Juli lesz a zárdafőnök (videó) Fergeteges humor, érzelmes sztori, a mozivászonról is ismerős, szemkápráztató látvány, fülbemászó disco- és gospel-dallamok röpítik mennyekbe a nézőt az Erkel Színház november 14-i bemutatóján. Az ikonikus filmvígjátékból készült musicalsikert, az Apáca Show-t Básti Juli, Peller Anna, Feke Pál, Náray Erika, Brasch Bence, Vágó Zsuzsi, Kovács Gyopár, Járai Máté és Csonka András főszereplésével mutatja be a musicalszínház.

Újabb szereposztás került napvilágra az Erkel Színház idei bemutatói kapcsán. Az Apáca Show november közepén érkezik a musicalszínház színpadára. A történet szerint Deloris Van Cartier bárénekesnő véletlenül szemtanúja lesz egy gyilkosságnak, így menekülni kényszerül. A rendőrség segítségével egy zárdában rejtőzik el, ahol fenekestül felforgatja a szentéletű nővérek életét, cserébe felvirágoztatja a zárda kórusát. A rendező, Szente Vajk szerint a darab arról szól, hogy hogyan hatunk egymásra: „Van egy világ, ami belecsöppen egy másik világba, jelesül egy sötét, koszos világból érkező bárénekesnő egy tanúvédelem okán bekerül egy zárdába, ami egy teljesen más közeg” – meséli a rendező. „Az énekesnő elkezd hatni a zárda világára, ami viszont hat az énekesnőre. Erről a kettősségről szól a darab.” A szereposztó videóból pedig kiderül az is, ki nem került fel a szereplők listájára. A teljes szereposztás:

ALAN MENKEN - GLENN SLATER - CHERI STEINKELLNER - BILL STEINKELLNER

APÁCA SHOW

musical

Fordító: Szente Vajk és Galambos Attila

Deloris Van Cartier PELLER ANNA

Zárdafőnöknő BÁSTI JULI / NÁRAY ERIKA

Eddie Souther, rendőr FEKE PÁL / CSEH DÁVID PÉTER

Curtis Jackson, gengszter BRASCH BENCE

Mary Robert KOVÁCS GYOPÁR / PÉNTEK FANNI

Mary Patrick VÁGÓ ZSUZSI

Mary Theresa DOBOS JUDIT / PAPADIMITRIU ATHINA

Mary Lazarus AUKSZ ÉVA

O'Hara atya CSONKA ANDRÁS / JÁRAI MÁTÉ

Joey, bandatag BARÁT ATTILA / FEJSZÉS ATTILA

TJ, bandatag BRAGA NIKITA

Pablo, bandatag BIRÓ KRISTÓF/ MURVAI MÁRTON

Mary Martin-of-Tours VÁSÁRI MÓNIKA

Tina, háttérénekes KOVÁCS HARMAT

Michelle, háttérénekes BÁNSÁGI PETRONELLA

Ernie Williams RIGLER MÁRTON

Ernie Williams RIGLER MÁRTON

Rendőr FEJSZÉS ATTILA