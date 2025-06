Brasch Bence az új Erkel csapatához igazolt



Sejtelmes videó tartotta lázban a megújult Erkel Színház közösségi oldalain a rajongókat, azonban hamar lehullt a lepel: a musicaleknek otthont adó színház eddig bejelentett sztárjai mellé csatlakozott új tagként Brasch Bence énekes, színművész.

Egy fekete csuklyás férfi érkezett a minap az Erkel Színházba, amiről a színház közösségi oldalán megjelent videó számolt be. Persze gyorsan terjedtek a találgatások, milyen meglepetéssel rukkol elő megint, a nemrég egy rendhagyó koncertshow-val bemutatkozott új Erkel. A hírre azonban nem kellett sokáig várni, a csuklya alatt nem más érkezett meg a musical színházba, mint Brasch Bence, akit barátai - és mostantól kollégái - Ember Márk, Veréb Tamás és Feke Pál köszöntöttek a csapatban. “Azt érzem, valami nagy dolog kapujában vagyok„ – mesélte Bence, aki mostantól az Erkel Színház csapatának a tagja. „Jó érzés jelen lenni valaminek a kezdetekor. Egy hatalmas bizalom felém és persze felelősség, hisz velünk azonosítják a megújulást. Azonban látom, hogy mindenki nagyon elszánt, ami nekem is hatalmas lendületet ad. Az éneklés és a színészet egymás mellett kísért eddig is az életemben, mostantól minkettő egyszerre lesz jelen, ami fantasztikus érzés” – tette hozzá a színész-énekes.

Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett

[2025.06.21.]