Hurts
Budapest Park (Park Kulturális Központ)

Rózsák háborúja a Parkban - megnéztük a Hurts koncertet

Július 11-én megnézhettük a Hurts koncertjét a Parkban.

A népszerű szinti pop „duo” lépett fel a Budapest Park színpadán élő zenekarával karöltve.

Az este előzenekara a Samurai Drive csapata volt.

A zenekar a bluest keveri neosoul, garázsrock stílussal és elektronikával, bő fél órás műsorban mutathatták meg tudásukat a színpadon.

20:20-kor máris színpadon a Hurts csapata.

A brit duo 2009-ben alakult, szinti pop, electro pop-rock stílusban. Öt stúdió lemezük jelent meg.

Theo fekete nadrág, fekete zakó, fehér trikó kombóban sétált be a színpadra. Napszemüvegétől sem vált meg egy pillanatra sem. Bármely mozdulatát, cselekedetér fül süketítő sikítás kísérte, a lányok teljes extázisba jöttek minden megnyilvánulásától.

Ezt két három dalonként fehér rózsákkal jutalmazta, amiket tízesével dobált a közönség hölgy tagjainak, akik ölre mentek érte a színpadkép minimalista volt, a zenészek szétszórva oldalra illetve a háttérbe a vokalista lányokkal együtt. Nekem személy szerint a basszus gitáros volt a kedvencem, aki olykor gitárt is ragadott. A koncert végére hagyták főhőseink természetesen a legnagyobb slágereket, amiket már a közönség is tudott kívülről szövegileg is. A hetven perc enyhén szólva rövidnek bizonyult számomra, és nem csak én gondoltam így, elég sokan méltatlankodtak körülöttem, de hát ez van, a hatvan-hetven pluszos rock sztárok három és fél órákat bírnak felszántva a színpadot, az Y generáció negyvenesei pedig bő hetven percet zsebre tett kézzel. A koncertet egyébként élveztem, mert bakancslistás volt, de nem igazán értem, miért kell ennyire Dave Gahan 2.0 imageban lennie az énekesnek, hogy még a haját is úgy simítja hátra, a zsebét is úgy teszi zsebre, és a csípő mozgás, színpadi jelenlét is elég hasonló. Mondjuk Dave két és fél órán át szántja a színpadot, példát vehetne ikonjáról ebben is a fiatalember (és még csak nem is vagyok Depeche Mode fanatikus).

No de nem károgok tovább, a koncert összességében jó volt, számomra bakancslista volt, a három kedvenc dalom is eljátszották, a hangulat remek volt, az már biztos, csak a „matiné műsor hossz” nyomta rá az egészre enyhén a bélyegét a végén.

Köszönjük a lehetőséget a Budapest Parknak!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:
1. Silver Lining
2. Some Kind of Heaven
3. Ready to Go
4. Miracle
5. Rolling Stone (With "The Road" outro)
6. Somebody to Die For
7. Illuminated
8. Voices
9. Sandman
10. Evelyn
11. Wonderful Life
12. Sunday
13. Better Than Love
14. Wings
Encore:
15. Nothing Will Be Bigger Than Us
16. Under Control (Calvin Harris cover)
17. Stay

[2025.09.05.]

