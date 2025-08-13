2025. augusztus 14. | csütörtök | Marcell nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
A monumentális élmények éve a Budapest Parkban
“Néhány óra múlva egy új világban ér földet.”: Utoljára szólt Sidivel a Tankcsapda
AWS koncerttel nyitott a Park - képriport
Halott Pénz a házban, azaz a teltházas Parkban 
Szárnyaló Fehér Holló - Horváth Tamás tízedik jubileumi telt házas Budapest Park koncertjén jártunk
Másodszor lépett fel a Budapest Parkban A GRUND - vígszínházi fiúzenekar
2025 legnagyobb szabású Esti Kornél koncertje Budapesten
Kapcsolatok
Budapest Park (Park Kulturális Központ)

A Budapest Parkban debütál a Superalbum

Október 1-jén a Budapest Park színpadán egyszerre szólalnak meg a jövő és a jelen hangjai: kilenc ismert hazai előadó – köztük a Bagossy Brothers Company, a Margaret Island, a Carson Coma és még sokan mások – áll színpadra a Superar gyermekkórussal közösen. Ez az egyszeri és megismételhetetlen este a Superalbum élő premierje: egy olyan lemezé, amelynek minden dala gyerekekkel közösen született. A projekt nemcsak zeneileg különleges, de fontos társadalmi üzenetet is hordoz. Az első dal – amit Mehringer jegyez – már most meghallgatható.

A Superalbum és az október 1-jei koncert a zene erejéről, az összefogásról és a társadalmi felelősségvállalásról szól. A projekt különlegessége, hogy ismert előadók és gyerekek közösen írnak és adnak elő dalokat – így nemcsak új zenei élmények születnek, de a gyerekek önbizalmat, motivációt és közösségi élményt is kapnak a zenélés által.

A kollaborációs lemez mind a tíz dala a Superar gyermekkórus és egy-egy zenekar vagy előadó közös munkája. A dalok sorban jelennek meg a nyár folyamán, a teljes repertoár pedig először az október 1-jei koncerten csendül fel élőben.

A Superalbum nagykoncerten a Budapest Park színpadára lép a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, Co Lee, Járai Márk, Kolibri, Mehringer, valamint a Margaret Island is – utóbbiak számára ez az este lesz az utolsó előtti fellépés, a Superalbumra írt daluk pedig egyfajta zenei búcsúként is értelmezhető. A koncerten a Superar gyermekkórus önálló produkcióval is színpadra áll.

A Superalbum első dala már most meghallgatható – szerzője Mehringer Marci, aki a Superar gyermekkórussal közösen alkotta meg a Minek felnőni című számot. A szerzemény hangszereléséért TEMBO felelt. A dal készüléséről Mehringer így mesélt: „Örülök, hogy részese lehetek ennek a projektnek, mert azt gondolom, hogy ez egy örök élmény a gyerekeknek zeneileg is, attól függetlenül, hogy milyen irányt vesz az életük és folytatják-e zenei pályafutásukat vagy sem. Fontos dolog, hogy egy olyan közösségben alkothatnak, ahol hovatartozástól függetlenül tényleg mindenki egyenlő és egyformán fontos.”

A különleges kezdeményezés a Banana Records kiadó és kreatív ügynökség, a SPAR Magyarország, a Superar Zeneművészeti Alapítvány és a Budapest Park együttműködésében jött létre, azzal a céllal, hogy a zenélés gyerekkori hatásait ne csak hirdesse, hanem valóban meg is mutassa. A koncert bevételéből származó nettó nyereséget teljes egészében a Superar Alapítványnak ajánlják fel.

Jegyek

Superar

A Superar célja, hogy minden gyermek – háttértől és zenei előképzettségtől függetlenül – megtapasztalhassa a közös zenélés örömét, fejlesztő erejét és közösségépítő hatását. A nemzetközi mintára működő Superar Magyarországon jelenleg 6 partnerintézményben, több, mint 390 gyermekkel és fiatallal dolgozik az ingyenes, magas színvonalú programban. Iskolákkal, szociális és kulturális intézményekkel való együttműködésen keresztül olyan támogató környezetet hoznak létre, ahol a résztvevők egyszerre élhetik meg a személyes fejlődést, a közösséghez tartozás érzését, és fedezhetik fel saját, sokszor rejtett képességeiket és tehetségüket.

[2025.08.13.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]
gazda szolgáltatás [2025.07.29.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Célpont a szívemen címmel érkezik az Ossian új nagylemeze - Elindult az előrendelés!
ByeAlex új dala egyszerre szíven üt és tükörbe nézet
"Mindent becsomagolok, és a Dunába hajítom" - Paulina új dala igazi nyári túlélőhimnusz lett!
Zene nosztalgiához - a Mild Orange új lemezét Budapestre is elhozza
Augusztus 7-én a Broadway szíve a Margitszigeten dobban!
2025 legnagyobb szabású Esti Kornél koncertje Budapesten
Felfordul egy zárda élete az Erkelben, ahol Básti Juli lesz a zárdafőnök (videó)
A The JUICE zenekar a csúcsra tör!
Budavári Palotakoncert 2025 - jegyek itt
Kimaradás van - Mario & Ferike új klipje felrobbantotta a YouTube-ot! Nézd meg, miért imádják ennyien a párost!
Dzsúdló Tokaj Fesztiválkatlan koncert 2025 - Jegyek, infók, élmény
Másodszor lépett fel a Budapest Parkban A GRUND - vígszínházi fiúzenekar
Adele The Show From London - lenyűgöző tribute koncert Budapesten: jegyek itt
Desh klipje mindent letarolt: "Vinnipu" - Micimackó elszabadult, a magyar YouTube megőrült
Isten veled, Ozzy. A hang marad. A lélek nem hal meg.
Ismét Mandoki Soulmates-koncert Budapesten
Lorna Shore: jövőre arénaturnén, a Whitechapellel jönnek Budapestre!
Az "Év Legjobb Musicalje"-díjat a magyar produkció nyerte Ázsia legnagyobb musicalfesztiválján!
HAVASI koncert show 2025 Tokajban - jegyek itt
A 101 Hang az MVM Dome-ban - jegyek az 5 órás Depeche Mode-ünnepre

Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
2025. július 2-5. között...

Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
A 76 éves (mégis...
Változik, de mindig önazonos - A Bánki-tó partján zúzott a Tankcsapda
Megnéztük Majkát és a Halott Pénzt a Siófoki Plázson - képek
Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
A világ egyik legelismertebb kortárs zongoraművésze Budapesten koncertezett
Minden, amit az Ugly Kid Joe koncertről tudni kell - megnéztük őket a Barba Negraban
beszámolók még