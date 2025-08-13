A Budapest Parkban debütál a Superalbum

Október 1-jén a Budapest Park színpadán egyszerre szólalnak meg a jövő és a jelen hangjai: kilenc ismert hazai előadó – köztük a Bagossy Brothers Company, a Margaret Island, a Carson Coma és még sokan mások – áll színpadra a Superar gyermekkórussal közösen. Ez az egyszeri és megismételhetetlen este a Superalbum élő premierje: egy olyan lemezé, amelynek minden dala gyerekekkel közösen született. A projekt nemcsak zeneileg különleges, de fontos társadalmi üzenetet is hordoz. Az első dal – amit Mehringer jegyez – már most meghallgatható.

A Superalbum és az október 1-jei koncert a zene erejéről, az összefogásról és a társadalmi felelősségvállalásról szól. A projekt különlegessége, hogy ismert előadók és gyerekek közösen írnak és adnak elő dalokat – így nemcsak új zenei élmények születnek, de a gyerekek önbizalmat, motivációt és közösségi élményt is kapnak a zenélés által.

A kollaborációs lemez mind a tíz dala a Superar gyermekkórus és egy-egy zenekar vagy előadó közös munkája. A dalok sorban jelennek meg a nyár folyamán, a teljes repertoár pedig először az október 1-jei koncerten csendül fel élőben.

A Superalbum nagykoncerten a Budapest Park színpadára lép a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, Co Lee, Járai Márk, Kolibri, Mehringer, valamint a Margaret Island is – utóbbiak számára ez az este lesz az utolsó előtti fellépés, a Superalbumra írt daluk pedig egyfajta zenei búcsúként is értelmezhető. A koncerten a Superar gyermekkórus önálló produkcióval is színpadra áll.

A Superalbum első dala már most meghallgatható – szerzője Mehringer Marci, aki a Superar gyermekkórussal közösen alkotta meg a Minek felnőni című számot. A szerzemény hangszereléséért TEMBO felelt. A dal készüléséről Mehringer így mesélt: „Örülök, hogy részese lehetek ennek a projektnek, mert azt gondolom, hogy ez egy örök élmény a gyerekeknek zeneileg is, attól függetlenül, hogy milyen irányt vesz az életük és folytatják-e zenei pályafutásukat vagy sem. Fontos dolog, hogy egy olyan közösségben alkothatnak, ahol hovatartozástól függetlenül tényleg mindenki egyenlő és egyformán fontos.”

A különleges kezdeményezés a Banana Records kiadó és kreatív ügynökség, a SPAR Magyarország, a Superar Zeneművészeti Alapítvány és a Budapest Park együttműködésében jött létre, azzal a céllal, hogy a zenélés gyerekkori hatásait ne csak hirdesse, hanem valóban meg is mutassa. A koncert bevételéből származó nettó nyereséget teljes egészében a Superar Alapítványnak ajánlják fel.

Jegyek

Superar

A Superar célja, hogy minden gyermek – háttértől és zenei előképzettségtől függetlenül – megtapasztalhassa a közös zenélés örömét, fejlesztő erejét és közösségépítő hatását. A nemzetközi mintára működő Superar Magyarországon jelenleg 6 partnerintézményben, több, mint 390 gyermekkel és fiatallal dolgozik az ingyenes, magas színvonalú programban. Iskolákkal, szociális és kulturális intézményekkel való együttműködésen keresztül olyan támogató környezetet hoznak létre, ahol a résztvevők egyszerre élhetik meg a személyes fejlődést, a közösséghez tartozás érzését, és fedezhetik fel saját, sokszor rejtett képességeiket és tehetségüket.

[2025.08.13.]