Másodszor lépett fel a Budapest Parkban A GRUND - vígszínházi fiúzenekar Szent István körútról a Budapest Parkba. Ez a célkitűzés is lehetett volna a „grundos" fiúk szeme előtt, amikor 2017-ben megalakult a formáció. A Vígszínház A Pál utcai fiúk előadása adta az apropót évekkel ezelőtt, hogy Ember Márk, Fesztbaum Béla, Medveczky Balázs, Wunderlich József és Zoltán Áron kilépjen a musical adta keretek közül és megmutassák, mit jelent számukra a zene és a színpad szeretete. Június végén, immár második alkalommal léptek fel a Budapest Parkban és nehéz eldönteni, hogy számukra vagy a közönség számára volt ez nagyobb élmény. A GRUND - vígszínházi fiúzenekar tagjai mind a Dés László - Geszti Péter - Grecsó Krisztián: A Pál utcai fiúk című nagy sikerű zenés játék vígszínházi ősbemutatójának szereplői, akik kezdetben csak a Vígmajális kedvéért álltak össze, aztán hamar kiderült, hogy nem csak ők élvezik a közös zenélést, hanem a közönség is. Repertoárjukban helyet kap A Pál utcai fiúk számai mellett több legendás vígszínházi sláger, jól ismert Presser-dalok, és néhány kedvenc a hazai és a külföldi klasszikus rock világából, Elvis Presleytől és az Illéstől Bryan Adamsen át egész a The Rolling Stones-ig. Sőt, már vannak saját számaik is, igaz ennek száma még csak a hármat érte el. Ha valaki megkérdezi a bandát, hogy miért gondolták úgy, hogy össze kell állniuk, a fiúk mindig úgy fogalmaznak: nem akarták, hogy a Pál utcai fiúk előadása a tapsrendnél véget érjen.

Meglepően sokan voltak az idei parkos koncertjükön. Vagy csak engem lepett meg? A fiúk népszerűsége az elmúlt egy évben rohamosan növekedett, ami annak is betudható, hogy a zenekar tagjai közül többen népszerű magyar filmekben, sorozatban tűntek fel. Érhető is volt, amikor Demjén Ferenc-slágere a Jégszív felcsendült mindenki együtt énekelt Ember Márkkal. A fiúk színpadra szólították Dés Lászlót is, aki nem csak dalaival, de klarinét szólójával is bizonyította, hogy a hazai zenei világ legendájának számít. Ehhez a koncerthez nem kellett szakavatott Grund-fannak lenni ahhoz, hogy élvezni lehessen. Elég volt ismerni ezeket a slágereket és nézni a fiúk örömét, ahogy még ők maguk sem hiszik el, hogy több ezer ember előtt játszhatnak, mint az igazi rocksztárok. A GRUND - vígszínházi fiúzenekar nem akar se több, se kevesebb lenni, mint ami. Ahogy a musical leghíresebb dala mondja: „…gyere mondd, hogy a Grund mi vagyunk.” Nyáron még több helyszínen is lehet találkozni a zenekarral, időpontok és helyszínek itt. M. Adri

Fotó: Petró Adri [2025.07.24.]