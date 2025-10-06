Bloodred Hourglass: megérkezett az új lemez, 11-én a Luna Kills is jön velük Budapestre

Ma, október 3-án jelenik meg a Bloodred Hourglass We Should Be Buried Like This című nagylemeze, az Out Of Line Music gondozásában. Az albumot számos kislemez és klip harangozta be, köztük a Chasing Shadows sodró lendületű koncertfelvétele.

Finnország feltörekvő modern metal zenekarának dalaira egyaránt jellemzőek a hardcore-os, őrült vokálok és könyörtelen riffek, de a szintetizátoros, sampleres elektro-futamok használata is. A Bloodred Hourglass 2005-ben indult Mikkeli városából, és már a hetedik nagylemezét adta ki. Sokan a göteborgi dallamos death metal színtérhez hasonló, de jellegzetesen finn metal dallamokat is felhasználó együttesként tekintenek rájuk. Valójában ennél rétegzettebb lemezeket készítettek, amelyekben alt-metal és metalcore elemek is felbukkantak, tehát a korszakra jellemző módon vegyítik a stílusokat.

A mostani, első európai headliner turnéján a BRHG-t egy másik finn csapat, a Luna Kills kíséri el: az ütős alt-metal négyes mesterien ötvözi a felemelő, dallamos vokálokat, a súlyos gitárriffeket és az atmoszférikus hangzást, így az északi ország egyik legizgalmasabb friss produkciójának számítanak. Tavasszal adták ki a Deathmatch című nagylemezüket, körbejárva a jelen generáció jellemző problémáit, mint a repetitív körforgásokban őrlődő, önbizalomhiánnyal küszködő hétköznapok fájdalmas felismerései.

A lemezen szereplő Waves című dalról Lotta Ruutiainen énekesnő így mesélt: „Mindannyian küzdünk mintázatokkal, amelyeket nehéz megtörni – a Waves arról szól, hogy ugyanazokban a hibákban fuldoklunk, miközben kétségbeesetten keressük a kiutat. Időről időre hinni kezdel valakiben vagy valamiben, ami aztán újra és újra cserben hagy; mégsem tudsz kilépni, mert úgy érzed, feladnád mindazt, amiért annyit dolgoztál.” A csapat másik friss klipje a love u.

A két zenekar október 11-én játszik az Analog Music Hallban, jegyek még kaphatók.

A Concerto Music bemutatja: BRHG European Tour 2025

2025. október 11., szombat 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

Bloodred Hourglass, Luna Kills koncertek

Belépő: 8.900 Ft

[2025.10.06.]