Katy Perry
Katy Perry

Egyszer ezt is látni kell! - Katy Perry koncertbeszámoló

A 2025-ös év nem szűkölködik jobbnál jobb koncertekben. Az év vége felé közeledve lassan elgondolkodhatunk azon, melyik volt ránk a legnagyobb hatással, melyik volt a legütősebb. Mivel emberek vagyunk és mindent szubjektíven élünk át, így nehéz lenne egy objektív szempontrendszert felállítani, és értelmetlen is. Egy viszont bizonyos, Katy Perry október 27-i budapesti koncertje maradandó emlék, még ha nem is a kimagasló zenei élmény miatt, de erre máris kitérek.

Valahol a pop zene műfaji sajátossága, hogy nincs szükség hatalmas énektémákra, vagy kiemelkedő hangszeres tudásra a zenekarok részéről. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek ilyen dalok, de sokkal inkább fontos az, ahogyan tálalják. Talán ezért lehet nagyon illékony az a siker, amit a hirtelen felfutott (és felfuttatott) előadók elértek, egyszerűen kimegy a divatból. Katy Perry esetében erről nem lehet szó. Tizenöt év után ismét Magyarországon lépett fel, és nem okozott csalódást a rajongói számára.

Katy Perry koncert képekben - klikk a fotóra


A színpad „hagyományos” része nem foglalt el sokat a küzdőtérből, azonban volt egy hatalmas végtelen jelet formáló kifutó, amelyen a koncert alatt végig volt valami történés. Ez nagyjából az álló szektor kétharmadáig ért. A különleges kifutó látványa az ülőszektorokból nézve sokkal impozánsabb volt, mint az álló helyekről nézve. Akik lent voltak azokat azonban kárpótolta, hogy közel lehettek az este főszereplőjéhez. Az egész koncert egy fantasy sztorira volt felépítve, amelyben Katy egy cyber hőst alakított. Sokszor meglehetősen hosszú közjátékok voltak a dalok között, amelyek alatt a következő „level” (szint) látványelemeit előkészítették, illetve az énekesnő a következő fellépő ruháját magára ölthette. Precízen, profin zajlott minden.

Katy jelmezei, öltözete mindig az aktuális témához illeszkedett. Jó, ezeket már máshol is láthattuk, mondhatnánk. De nem így! Már a legelső számban is „lebegve” érkezett a színpadra, és több méter magasban adta elő az első dalát. Ezen kívül többször is megreptették a koncerten, szaladgált a végtelen kifutón, a koreográfiák aktív résztvevője volt és persze mindemellett énekelt és konferált. Megjegyzem, talán az éneklésre nem maradt már annyi energiája, sokszor inkább erőből, kissé kiabálva tette azt. Ez ilyen fizikai aktivitás mellett ez persze nem róható fel hibának.

A közönséget, cseppet sem zavarta, ha esetleg nem tökéletes stúdió minőségben szóltak a dalok, és őszintén szólva engem sem. Annyira lenyűgöző és ötletes volt a látványvilág, és a végtelenül profin és pontosan koreografált koncert, hogy kalapot kell emelni. Az a szerény véleményem az, hogy Katy Perry is egy olyan előadó, akit legalább egyszer látni kell.

Mahunka Balázs
Fotó: Mahunka Balázs

[2025.11.02.]

