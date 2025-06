Jövőre a White Lies koncertezik a Dürer Kertben A White Lies bejelentette 2026 eleji brit- és európai koncertsorozatát, köztük a zenekar első önálló budapesti koncertjével, február 13-án a Dürer Kertben. A turné bejelentésével egy időben a zenekar egy vadonatúj számot is kiadott, a Nothing On Me-t, amely az első új zenéjük a 2022-es albumuk, az As I Try Not To Fall Apart megjelenése óta. Az új dalt az észak-londoni The Church stúdióban rögzítették, amelyet Riley MacIntyre (Ezre Collective, Arlo Parks) producerált és Chris Coady (Yeah Yeah Yeah Yeahs, Blondshell, Beach House) kevert. A dalról a zenekar így nyilatkozott: ,,Ez a szám a White Lies aktuális elmeállapotába enged betekintést. Kissé vakmerő, zabolátlan, tele van egymással versengő ötletekkel. Figyelmen kívül hagy minden külső hatást, nyomást vagy elvárást. Fékek és biztonsági övek nélkül vezetünk. Szövegileg és koncepcionálisan ez egy újjászületés, és egy bemutatkozás. A kezdeti zenei ötleteket az adta, hogy a zenekar többi tagjától eltérő ütemben játszottunk egy szintetizátor szekvenciát. Ezt a 70-es évekbeli progból kölcsönöztem, amit nagyon szeretek és sokat hallgattam a lemez készítése során. Hallgattam a Genesis, Chris SquiereYes, Utopia és a Gong lemezeit, akik mindannyian nagymértékben használják ezt a zenéjükben. A ritmus egy klasszikus motorikus ütem, amit a krautrockból kölcsönöztünk, amit mindannyian szeretünk, és ez egy olyan motívum, amit a White Lies-ben is sokat használtunk a pályafutásunk során. A gitárdallam szinte vidám és abszurd, mint egy gyerekdal, vagy valami, amit egy fagylaltos furgon játszik. Ez szerintem összeolvad a zene hangulatával. Ezt Steve Hillage és a Motivation Radio című albuma ihlette, ahol gyakran használ hasonló dallamokat. Mindez kakofóniát és információ-túlterhelést okoz, ami elbizonytalanít és összezavar. A dalszöveg azokat a nehézségeket tükrözi, amelyekkel mindannyian szembesülhetünk az emberi kapcsolatainkban, még akkor is, ha közel állnak hozzánk, különösen egy vita vagy nézeteltérés hevében és arról szól, hogy ez mennyire nyomasztó tud lenni. Valószínűleg ez a leggyorsabb, legintenzívebb dal, amit valaha írtunk, és a próbákon fejlesztettük tovább, Seth Evans (korábban a Black Midi tagja) billentyűssel, majd a stúdióban adtuk elő. Ennek a számnak az alapjait élőben játszottuk fel. “ A Play It Again Sam kiadónál megjelent Nothing On Me egy ízelítő abból, hogy mit várhatunk még a londoni hármastól. Miután 2009-ben megjelentették a sokat dicsért debütáló albumukat, a To Lose My Life...-t, a White Lies vitathatatlanul az Egyesült Királyság egyik legnagyobb gitárzenekarává vált - a legutóbbi két albumuk turnéján többször teltházas koncertet adtak a Brixton Academy és a londoni Hammersmith Apollo helyszíneken is, ahogy több európai klubot is megtöltöttek már és lázba hozták a Sziget Fesztivál közönségét is. A zenekar annyira jól érezte magát 2011-es Sziget fellépésén, hogy klipet is készítettek a koncertből a The Power & The Glory című dalukhoz, majd 2017-ben ismét meghívást kaptak a fesztiválra. Most pedig közel 10 év után ismét Budapesten koncerteznek, február 13-án a Dürer Kertben. Jegyek Fotó: Live Nation - Jono White [2025.06.21.] Megosztom: