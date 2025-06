A Wonderful Life - Tom Odell Budapestre is elhozza legújabb érzelmes dalait Tom Odell szívszaggató és érzelmes dalaival hallgatók millióihoz szól, vigaszt és bátorítást nyújtva számukra. A brit énekes-dalszerző ősszel érkező A Wonderful Life című új albumával egy még őszintébb, sebezhetőbb oldalát mutatja be, amelyet budapesti rajongói is megismerhetnek eddigi legnagyobb önálló magyarországi koncertjén, november 16-án a Budapest Arénában. Tom Odell A Wonderful Life című új lemeze szeptember 5-én jelenik meg, az örömhírrel párhuzamosan pedig bejelentette 27 állomásos turnéját és kiadta legújabb, Don’t Cry, Put Your Head On My Shoulder című dalát is, amely ide kattintva hallgatható meg. Az új dal egy filmszerű altatódal, amely alatt jó eséllyel telefonok lámpafénye világítja majd be az arénákat. Tom Odell az utóbbi időben egyre mélyebbre nyúlt lelke rétegeiben és egy empatikus lemezt hozott létre dalaiból, amelyek az emberi lét gyarlóságáról és a körülöttünk lévő világ törékenységéről szólnak. Különösen a világjárvány és a 2021-ben megjelent Monsters lemeze óta Odell a dalszerzés során a nyersességet és az őszinteséget helyezi előtérbe, és a rajongók egy teljesen új generációja talál létfontosságú vigaszt a zenéjében. Hatodik lemeze, a Black Friday megrendítő címadó dala közel 700 millió lejátszást ért el 2023-as megjelenése óta. Legelső kislemeze, az Another Love 2012-ben robbant be, az elmúlt két évben pedig csendesen szárnyalt a TikTok-on bekerülve a Billboard TikTok-listájának top 50-jébe, leggyakrabban Ukrajna támogatására, a remény jeleként, valamint az iráni nők által készített tiltakozó videók hangsávjában használták, válaszul Mahsa Amini halálára, akit az „erkölcsrendőrség” őrizetében tartottak. A dal, amelyet eredetileg egy fiatal Tom írt, aki a legelső lépéseit tette zenei karrierjében, azóta több mint 3 milliárd streamet gyűjtött össze csak a Spotify-on, és ezzel minden idők 25 legtöbbet streamelt dala közé került. Miközben Tom Odell egyre bátrabbá vált íróként, arra kényszerítve magát, hogy feltárja pszichéjének legérzékenyebb és gyakran legfájdalmasabb részeit, egyre figyelemre méltóbb művésszé vált: ezt a tényt az elmúlt két évben két Ivor Novelli-jelölés is alátámasztja. A most 34 éves fiatalember számára ez egy tanulságos utazás volt: „Azokat a dolgokat, amelyektől kissé kényelmetlenül érzed magad, ha a barátaidnak vagy a szüleidnek játszod, azokat kell kiadnod, mert azokat érdemes megosztani” – mondja. – „Annyi mindent tartunk magunkban és ez az, ami a leginkább kínoz bennünket – nem az, amiről hajlandóak vagyunk beszélni -, ezért igyekszem minél többet írni ezekről.” Noha Odell Brit-díjas pop reménységként vált ismertté, sosem a csillogó, mainstrem siker volt az, ami hajtotta. „Soha nem jelentkeztem a popsztár szerepére, mindig úgy éreztem, hogy rosszul ítélnek meg” – elmélkedik. És ahogy egyre inkább elkötelezte magát saját elképzelései mellett, intenzív és személyes dalokat alkotva, amelyek a mentális egészséggel kapcsolatos küzdelmekkel, testképzavarokkal és más, mélyebb témákkal foglalkoznak, világszerte egyre többen tudtak kapcsolódni hozzá. Nemcsak 2,4 milliós TikTok oldalán keresztül, hanem a valóságban is, ahol Billie Eilish európai turnéján melegítette be a közönséget, mielőtt bejelentette saját 27 állomásos brit- és európai turnéját. Az A Wonderful Life kilenc hónapon keresztül készült 2024-ben, turné buszokban és vonatokon utazva, messze attól a stabil otthontól, amit létrehozott. A dalszövegek tökéletesítése minden korábbi albumnál nagyobb szerelem projekt volt. „Minden soron kínlódtam” – bólogat. - „Minden nap, minden repülőúton csak finomítottam és finomítottam a szavakat. Kicsit megszállott tudok lenni és a megszállot énem valószínűleg a legrosszabb részem, az a rész, amiért rengeteg pénzt fizetnék egy terapeutának, hogy megmondja, hogyan veszítsem el. De ez az a rész is, ami miatt nem mondok le a dalokról.” Ennek megfelelően Odell idén érkező hetedik albumán található számok eddigi karrierjének legközvetlenebb és legérzékenyebb pillanatait képviselik. Tom Odell az A Wonderful Life-fal egy olyan lemezt készített, amely az emberi létezés értelmét keresi, ami egy alapvetően kusza és szövevényes, soha véget nem érő folyamat. „ Bárcsak egy szép kis masniba tudnám foglalni a hangulatot és az üzenetet, de ezek a dalok ennek az ellentétei” – mondja. – „Élni és őszintén írni róla most egy rendkívül fontos része az életemnek. És úgy érzem, ha van bármilyen kötelességem, az csak az lehet, hogy továbbra is ezt tegyem.” Az A Wonderful Live szívbemarkoló dalait november 16-án mi is együtt énekelhetjük a rendkívül tehetséges Tom Odell-lel a Budapest Arénában. Előtte Budapesten David Kushner amerikai-énekes dalszerző játszik majd, az estét pedig Molly Payton nyitja. Jegyek [2025.06.24.] Megosztom: