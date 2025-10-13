Christopher Cross először Budapesten

Több mint négy évtizedes pályafutása során Christopher Cross, ötszörös Grammy-díjas énekes-dalszerző először ad koncertet Budapesten! Cross nevéhez olyan dalok fűződnek, mint a Sailing vagy éppen a Ride Like the Wind, amelyeket hamarosan mi is élőben hallhatunk első budapesti koncertjén április 28-án, a Dürer Kertben.

Christopher Cross 1980-ban robbant be a zenei életbe debütáló lemezével, amely egyből öt Grammy-díjat is hozott számára, köztük – a Grammy történetében először – a négy legnagyobb elismeréssel járó díjat: Az Év Felvétele (Sailing), Az Év Albuma, Az Év Dala (Sailing), valamint a Legjobb Új Előadó kategóriákban. A „nagy négyest” eddig csak Billie Eilish-nek sikerült egyszerre begyűjtenie 2020-ban.

Több mint negyvenéves pályafutása során Cross több mint 10 millió albumot adott el. Zenéjével eddig öt Grammy-díjat, egy Oscar-díjat, egy Golden Globe-díjat, egy Emmy-jelölést, valamint öt Top 10 slágeres helyezést zsebelhetett be.

Cross már az első albuma megjelenését követő évben a zenei elit tagjakén dolgozhatott Burt Bacharach-kel az Arthur’s Theme című dalon az Arthur című filmhez, amely elnyerte a Legjobb Dalnak járó Oscar-díjat. 1983-as Another Page című lemezével ismét Top 10-be került az All Right és a Think of Laura című dalokkal, míg a Swept Away című szám, - amelyet a Growing Pains tévésorozathoz komponált -, Emmy-jelölést kapott.

Cross saját kiadót indított, és 2007 óta nyolc új albumot adott ki, köztük a A Christopher Cross Christmas és a The Café Carlyle Sessions albumokat, amelyek slágerek jazz-feldolgozásait tartalmazzák és a híres New York-i Hotel Carlyle-ben töltött rezidenciája ihlette őket. 2018-ban megjelent Take Me as I Am című albuma gazdag dallamokat és kifinomult gitárjátékot tartalmaz.

Legutóbbi anyaga, a The Complete Works 2020-ban jelent meg, ezzel a különleges válogatással ünnepelte Cross 40 éves zenei pályafutását. Bár a Covid-19 világjárvány késleltette a 40. évfordulós turnét, Cross most ismét útnak indul, hogy előadja gondosan megkomponált dalait, kezdve a Grammy-díjas debütáló albuma slágereivel – mint a Sailing és a Ride Like the Wind -, összefoglalva pályafutásának évtizedeken átívelő kiváló soft-rock anyagait.

