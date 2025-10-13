2025. október 13. | hétfő | Kálmán, Ede nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Az Architects első Aréna koncertjére készül Budapesten
Az Alter Bridge Budapesten is bemutatja új lemezét
Zene nosztalgiához - a Mild Orange új lemezét Budapestre is elhozza
Magányos hatalmasok - a Deafheaven Budapesten is bemutatja új lemezét
Új helyszínre és új időpontra kerül Alice Merton koncertje
Jó hír - a La Dispute nálunk is bemutatja új lemezét
Dicsőségesen kaotikus - The Callous Daoboys a Dürer Kertben
A boldogság dalaival érkezik a Dubinski
Sting újra Budapesten
Eric Clapton végre újra Magyarországon
Kapcsolatok
Live Nation Magyarország

Christopher Cross először Budapesten

Több mint négy évtizedes pályafutása során Christopher Cross, ötszörös Grammy-díjas énekes-dalszerző először ad koncertet Budapesten! Cross nevéhez olyan dalok fűződnek, mint a Sailing vagy éppen a Ride Like the Wind, amelyeket hamarosan mi is élőben hallhatunk első budapesti koncertjén április 28-án, a Dürer Kertben.

Christopher Cross 1980-ban robbant be a zenei életbe debütáló lemezével, amely egyből öt Grammy-díjat is hozott számára, köztük – a Grammy történetében először – a négy legnagyobb elismeréssel járó díjat: Az Év Felvétele (Sailing), Az Év Albuma, Az Év Dala (Sailing), valamint a Legjobb Új Előadó kategóriákban. A „nagy négyest” eddig csak Billie Eilish-nek sikerült egyszerre begyűjtenie 2020-ban.

Több mint negyvenéves pályafutása során Cross több mint 10 millió albumot adott el. Zenéjével eddig öt Grammy-díjat, egy Oscar-díjat, egy Golden Globe-díjat, egy Emmy-jelölést, valamint öt Top 10 slágeres helyezést zsebelhetett be.

Cross már az első albuma megjelenését követő évben a zenei elit tagjakén dolgozhatott Burt Bacharach-kel az Arthur’s Theme című dalon az Arthur című filmhez, amely elnyerte a Legjobb Dalnak járó Oscar-díjat. 1983-as Another Page című lemezével ismét Top 10-be került az All Right és a Think of Laura című dalokkal, míg a Swept Away című szám, - amelyet a Growing Pains tévésorozathoz komponált -, Emmy-jelölést kapott.

Cross saját kiadót indított, és 2007 óta nyolc új albumot adott ki, köztük a A Christopher Cross Christmas és a The Café Carlyle Sessions albumokat, amelyek slágerek jazz-feldolgozásait tartalmazzák és a híres New York-i Hotel Carlyle-ben töltött rezidenciája ihlette őket. 2018-ban megjelent Take Me as I Am című albuma gazdag dallamokat és kifinomult gitárjátékot tartalmaz.

Legutóbbi anyaga, a The Complete Works 2020-ban jelent meg, ezzel a különleges válogatással ünnepelte Cross 40 éves zenei pályafutását. Bár a Covid-19 világjárvány késleltette a 40. évfordulós turnét, Cross most ismét útnak indul, hogy előadja gondosan megkomponált dalait, kezdve a Grammy-díjas debütáló albuma slágereivel – mint a Sailing és a Ride Like the Wind -, összefoglalva pályafutásának évtizedeken átívelő kiváló soft-rock anyagait. 

Jegyek

[2025.10.13.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.] apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Piramis koncert lesz Budapesten - különleges vendég is érkezik
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Figyelem, figyelem pénteken Likó Marcell szólóest lesz Budakalászon!
Bordó Sárkány: magyar táncokkal ünnepli 15 éves jubileumát a zenekar
Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Újra Magyarországon a világ legismertebb gospel kórusa
Cinefonic 2025 a Kongresszusi Központban, jegyek itt
KREATOR: kislemez premier, új album, turné és budapesti mega koncert a kanyarban! 
Gájer Bálint jubileumi koncertet ad októberben - jegyek itt
Hot Wheels Monster Trucks Live™ Glow-N-Fire show Budapesten 
Nekem a világ - Megjelent Fábián Zoltán legújabb videoklipje
Ne engedd el a nyarat - a Budapest Parkban októberig tart a buli!
Családi dinamikák a fókuszban a 14. Szemrevaló Filmfesztiválon - teljes a program
Csendes Barát látta először hazánkban a Csendes barátot
Auraleak - Különleges videoklipen a Hopestacles, 5. születésnapi koncert október 25-én
Továbbra is lendületben a Meteora - Megérkezett a Broken Mind
A boldogság dalaival érkezik a Dubinski
25 éves a NIGHT of the JUMPs®
Jön a Depresszió eddigi legnagyszabásúbb kiadványa
“Az elmúlt időszakban sokféle transz állapotban voltunk” - Elefánt koncert a Budapest Parkban

Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Szeptember...

Csak egy icipici hó kell. A jégvarázs elbűvöli a nézőket a Madách Színházban
„Legyen...
Megnéztük KKevin koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
A neoklasszikus gitár nagymestere a MOMKultban
Marót Vikiék vitték a főszerepet az Őszköszöntőn  
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
beszámolók még