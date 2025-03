A Big Time Rush először koncertezik Magyarországon

A Big Time Rush egy meglehetősen erős 2025-re készül, BIG TIME RUSH IN REAL LIFE WORLDWIDE című világkörüli turnéjukkal a zenekar nevét viselő népszerű sorozat minden epizódjának, összes dalát eljátsszák élőben. A fantasztikus turné pedig most 4 új európai állomással bővült, köztük Budapest is felkerült a térképre, így a Big Time Rush rajongók legnagyobb örömére a zenekar december 16-án, az MVM Dome-ban koncertezik.

A turné Budapest mellett egy zürichi, mannheimi és koppenhágai állomással bővült még. Carlos, Kendall, James és Logan idén több mint 50 városban lép fel az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Európában, hogy világszerte ünnepeljék slágereiket, a rajongóikat és barátságukat.

A BIG TIME RUSH IN REAL LIFE WORLDWIDE pontosan azt nyújtja a rajongóknak, amire régóta vágynak: a banda a Nickelodeon sikersorozatának összes epizódjából eljátszik minden dalt, amelyek közül sok még soha sem csendült fel élőben. A Rusherek – azaz a zenekar rajongói – újra átélhetik kedvenc pillanataikat a sorozatból, de a banda még sok más meglepetéssel is készül. Katelyn Tarver és Stephen Kramer Glickman, - akiket a műsorból Jo és Gustavo néven ismerhetünk – a turné összes állomásán csatlakoznak a bandához előzenekarként, így garantált az epikus reunion.

JEGYEK: A jegyvásárlás elsőként a zenekar rajongói klubjának tagjai számára lesz elérhető március 25-től, március 27-én, 9 órától a regisztrált Live Nation tagok élhetnek az elővásárlási lehetőséggel, míg a teljes körű jegyértékesítés március 28-án, 9 órakor indul a livenation és a funcode oldalakon.

A Big Time Rush fan klub tagjai elsőként válthatnak jegyet és VIP kiegészítő csomagokat. Számukra a jegyvásárlás már március 25-én elérhető lesz. A VIP csomagok tartalma változó, található köztük olyan, amely lehetőséget biztosít a zenekarral való találkozásra, belépést a Palm Woods VIP loungbe, koncert előtti összejövetelt a csapattal és még sok mást. További információ a VIP csomagokról és a fan club regisztráció a BigTimeRushOfficial.com oldalon érhetők el.

A Big Time Rush a világ minden tájára elviszi az eredetileg a Nickelodeonon futó sikersorozat slágereit, az eredeti mellékszereplők, Katelyn Traver és Stephen Kramer Glickman társaságában. A zenekar most ezen az izgalmas turnén újra találkozhat régi rajongóival és barátaival.

„Nekünk vannak a világon a legjobb rajongóink és amikor leültünk, hogy megtervezzük ezt a turnét, mindent meg akartunk adni nekik, amit mindig is kértek tőlünk, amiről mindig is álmodtak. Ezért is vagyunk annyira izgatottak, hogy a világ minden pontjára elvihetjük nekik a dalainkat, a tévésorozat összes részéből az összes számot. Tudjuk, milyen sokan őrzik szívükben ezeket a dalokat, amiket elsőként a show-t nézve hallhattak“– meséli a zenekar a turné kapcsán. - „Nem is lehetnénk izgatottabbak, ráadásul a tévéműsorból ismert kedves barátaink, Katelyn Tarver és Stephen Kramer Glickman is velünk tartanak, akikkel korábban még sosem volt alkalmunk együtt turnézni. Nagyon sok meglepetést tartogatunk a Rusherek számára az In Real Life Wordwide turnén, és alig várjuk, hogy hamarosan mindenkivel találkozhassunk az úton!”

Vasárnap a Big Time Rush meglepte a JONASCON közönségét is, ahol a Jonas Brothers vendégeiként voltak jelen. A Big Time Rush azután lépett a színre, hogy a Jonas Brothers akusztikusan eljátszotta a Big Time Rush Boyfriend című slágerét. A két zenekar tagjai megölelték egymást, majd a Big Time Rush olyan népszerű dalait adta elő, mint a Windows Down, a City is Ours vagy a Call It Like I See It. A két csapat egy vicces TikTok videót is közzétett, hogy megünnepeljék egyesített erőiket a JONASCON-on. A videó itt nézhető meg.

A Big Time Rush 2009-ben egy csapásra vált ismerté a Nickelodeon tévésorozatának, a Big Time Rush-nak köszönhetően. A sorozat hatalmas sikere a csapatot a valóságban is sztárrá varázsolta, akik azóta három stúdióalbumot jelentettek meg és a világ minden pontján koncerteztek, 2011 és 2014 között ötször is turnéra indultak. 2020 júniusában a zenekar mindenki meglepetésére virtuálisan újra összeállt, hogy megünnepeljék nagysikerű slágerük, a Wordwide 10. évfordulóját, tömeghisztériát kiváltva mind a rajongókból, mind a sajtóból. 2021-ben a sorozat mind a négy évada felkerült a Netflixre, tovább növelve a rajongók számát, akik az újraegyesülést követelték. Nem sokkal később kérésük valóra vált, hiszen a zenekar bejelentette, hogy két különleges koncert erejéig ismét összeállnak New Yorkban és Chicagóban. Minden várakozást felülmúlva, percek alatt teltházas lett mind a két koncert, bizonyítva a zenekar rajongóinak erejét.

A Big Time Rush az újraegyesülés óta három, egymást követő teltházas turnén van túl, eladva a jegyeket az összes helyszínen, köztük például a New York-i Madison Square Gardenben is. Több, mint 10 év után az első új albumuk, az Another Life 2023-ban jelent meg,amely a kritikusok és a rajongók elismerését is kivívta.

A Big Time Rush egyik napról a másikra vált szenzációvá, miután 2009-ben a Nickelodeon csatornán elindult az azonos nevű sorozat. A tévéműsor négy hokijátékos kalandjait követi, akik Minnesotából költöznek Hollywoodba, miután kiválasztották őket egy fiú bandához. A sorozat hatalmas siker lett és később Carlos, Kendall, James és Logan a való életben is zenekart alapítottak, három stúdióalbumot megjelentetve és a világ számos országában élőben be is mutatva azokat. A sorozat 2013-ban ért véget, majd még négy aktív év után a zenekar tagjai úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják, de az évek során sem kopott barátságuk. 7 év után a Big Time Rush tagjai, hogy örömet szerezzenek a világszerte karanténban lévő rajongóiknak, úgy döntöttek, hogy együtt lépnek fel, hogy a szeretet és az összetartozás üzenetét közvetítsék.

Ezt hamarosan követte a Worldwide című slágerük akusztikus verziójának előadása - természetesen fizikai távolságtartással. Ezek a fellépések őrületes érdeklődést értek el, mind a rajongók, mind a média körében, a Big Time Rush-t csak 2020-ban több mint 10 millióan streamelték. A tévéműsor negyedik évada 2021 márciusában került fel a Netxlixre és a Top 10 legnépszerűbb tartalom között szerepelt.

A zenekar 2021-et az iHeartRadio Jingle Ball bálján zárta, valamint két teltházas koncerttel Chicagóban és New Yorkban, megfejelve mindezt a Call It Like I See It című szám megjelenésével, amely 8 év után az első kiadott daluk volt.

Az együttes 2022-t erősebben indította, mint valaha, a nagysikerű teltházas Forever turnéval és új slágerek kiadásával. 2023 júniusában jelent meg az Another Life, amely 10 év után a zenekar első stúdióalbuma volt és amelyet egy deluxe verzió kiadása is követett. A Big Time Rush 2023-as Can’t Get Enough turnéja végig teltházzal futott. A zenekar 2022-es és 2023-as körútja során több mint 600 000 jegyet adott el.

A Big Time Rush pedig fáradhatatlanul turnézik tovább: tavaly az Egyesült Királyságban, Európában, Ázsiában és Ausztráliában koncerteztek, idén pedig először Magyarországra is megérkeznek a Rusherek legnagyobb örömére december 16-án, az MVM Dome-ba.

Fotó: Rachel Deeb

[2025.03.26.]