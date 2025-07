Zene nosztalgiához - a Mild Orange új lemezét Budapestre is elhozza A népszerű új-zélandi Mild Orange zenekar november 12-én koncertezik a Turbina Kulturális Központban. A zenekar harmadjára jár Budapesten, 2019-es és 2022-es nagy sikerű fellépésük után, már negyedik albumukkal térnek vissza hazánkba. A zenekar 2017-ben alakult az új-zélandi Dunedin városában, és gyorsan az indie világ meghatározó szereplőjévé vált. Első, Foreplay című albumuk 2018-ban robbant be a köztudatba, amelyet a frontember, Josh Mehrtens saját maga producerelt és kevert. A lemez ikonikus dalai – mint a Some Feeling vagy a Mysight – világszerte milliós nézettséget értek el a YouTube-on. A Mild Orange különleges zenei világa az álomszerű popot és pszichedelikus rockot ötvözi, melyek élő koncertjeiken igazi, érzelmekkel teli zenei utazássá válnak. A barátságról és szerelemről szóló dalaikkal igazi sikereket értek el, ahogy a Billboard fogalmazott „tökéletesítették azt, hogy nosztalgiához készítenek zenéket.” A banda jelenleg negyedik stúdióalbumán, a THE//GLOW-on dolgozik, amely augusztus 8-án jelenik meg. Az új anyag két részre tagolódik: az egyik a felfedezésre váró utak „fényét” idézi meg a heartland rock eszközeivel, míg a másik a város éjszakai fényének atmoszféráját hozza el pszichedelikus hangzásokkal. A THE//GLOW megjelenését kísérő nagyszabású világturné során a Mild Orange 48 városban lép fel Észak-Amerikában, az Egyesült Királyságban és Európában – ennek egyik különleges állomása lesz Budapest is. Az európai koncertek előzenekara a HEAVYCHEST, egy szintén új-zélandi formáció lesz. A HEAVYCHEST egy Andre Smith dalszerző által alapított zenei projekt, ami 2017-ben megjelent PREHEAT című debütáló albuma óta számos irányt vett, és különféle stílusú zenéket adott ki. Jelenleg Andre szólóelőadóként működik, bensőséges hangulatú koncerteket ad, és saját maga által producerelt zenéket jelentet meg. Jegyek Fotó: LiveNation - Cam Hay [2025.07.29.] Megosztom: