2025. december 1. | hétfő | Elza nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Lord Of The Lost - márciusban 25 újra Budapesten! 
KREATOR: kislemez premier, új album, turné és budapesti mega koncert a kanyarban! 
Infected Rain Butcher Babies co-headliner turné érkezik Budapestre!
Tolkien a Barba Negraban - Wind Rose koncerten jártunk 
Road - Kétféle LP-n érkezik az idén 10 éves M.A.T.T. album újrakiadása
Unprocessed és Textures a Jinjer vendégeként érkeznek februárban Budapestre 
Headliner turnéval és masszív vendégekkel érkezik márciusban a KATAKLYSM
HEIDENFEST 2026: jön a Korpiklaani, Finntroll, Heidevolk, Trollfest, The Dread Crew of Oddwood
Kapcsolatok
H-music

Az ausztrál hard rock legenda először és utoljára Magyarországon!

Az ausztrál hard rock legenda először és utoljára Magyarországon! Rose Tattoo augusztus 15-én a BARBA NEGRAban!

Az ausztrál rock’n’roll fenegyerekei, a ROSE TATTOO, karrierjük utolsó fejezetét írják: öt évtizednyi megállíthatatlan rock’n’roll után az Angry Anderson vezette zenekar bejelentette utolsó európai turnéját, amelyre 2026-ban kerül sor.

A „Rock’n’Roll Outlaws – One Last Ride” turnéval a legendás formáció nemcsak 50 éves jubileumát ünnepli, hanem utoljára áll színpadra és méltón búszúzik a rajongóktól.

Öt évtized öröksége:

1976-os megalakulása óta a ROSE TATTOO páratlan módon formálta az ausztrál és a nemzetközi rockszínteret. A blues, a hard rock és a pub rock elegyével egy egyedi hangzást teremtettek, amely generációk zenészeit és rajongóit inspirálta. Az olyan dalok, mint a „Rock 'n' Roll Outlaw”, a „Bad Boy for Love” és a „Nice Boys” mára a műfaj klasszikusaivá váltak.

Angry Anderson - a zenekar karizmatikus és elpusztíthatatlan hangja - ma is ugyanazzal az energiával és szenvedéllyel vezeti a bandát, amelynek köszönhetően a ROSE TATTOO minden idők egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő élő rockzenekara lett, immár fél évszázad után is.

A „Rock’n’Roll Outlaws – One Last Ride” turné több mint egy koncert. Zenei történelem, egy korszak búcsúja és tisztelgés a rock’n’roll időtlen szelleme előtt.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA, a SEASIDE ENTERTAINMENT, a Rock Hard Magazine & Rock Antenne Radio bemutatja:
ROSE TATTOO - ROCK'N'ROLL OUTLAWS – ONE LAST RIDE
+ vendég
2026.08.15.
Budapest, Barba Negra Blue Stage
Kapunyitás: 19:00

JEGYEK

[2025.12.01.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Rolling Stones tribute est élőkoncerttel és koncertfilmmel a Lurdy Moziban
Jason Donovan 36 év után újra Budapesten
Zeneakadémia 150: Hubay Jenő-kiállítás nyílt a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban
Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
Lesz Mikulásgyár 2025-ben? Íme a válasz!
Novemberben beveszi az MVM Dome színpadát is az Electric Callboy
Unprocessed és Textures a Jinjer vendégeként érkeznek februárban Budapestre 
"Ma már a dobolás kicsit átment egyfajta gladiátorharcba."
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Újabb világsztár lép fel az Operaházban - jegyek itt
Headliner turnéval és masszív vendégekkel érkezik márciusban a KATAKLYSM
Christopher Cross először Budapesten
Deep Purple-koncert jövőre még egyszer Budapesten
Majdnem Lemezbemutató koncert: Sztárparádé Závodi Gábor koncertjén
Újra lesz Dáridó Lajcsival? Ezt lehet tudni jelenleg!
Német metalcore hármas érkezik decemberben a Barba Negrába
Az IL VOLO visszatér Budapestre!
Ismét Budapesten a kanadai énekes-dalszerző - Jonathan Roy az A38 Hajón
Till Lindemann 2025-ben nagy arénaturnéra indul Európában
"A világ kihűlt, az idő megállt…” - itt a Csillagokon át

Flitteres csuhák, diszkógömb és fityula az Erkelben
Hosszú idő után tért vissza a budapesti...

Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
November 08-án szó szerint lángba...
Calum Scott varázslatos világa az MVM Dome színpadán
Michael Angelo Batio az Analog Music Hall színpadán
Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
„That was f***ing great!!!” – méregtelenítés a ONE OK ROCK budapesti DETOX koncertjén
beszámolók még