Az ausztrál hard rock legenda először és utoljára Magyarországon!

Az ausztrál hard rock legenda először és utoljára Magyarországon! Rose Tattoo augusztus 15-én a BARBA NEGRAban!

Az ausztrál rock’n’roll fenegyerekei, a ROSE TATTOO, karrierjük utolsó fejezetét írják: öt évtizednyi megállíthatatlan rock’n’roll után az Angry Anderson vezette zenekar bejelentette utolsó európai turnéját, amelyre 2026-ban kerül sor.



A „Rock’n’Roll Outlaws – One Last Ride” turnéval a legendás formáció nemcsak 50 éves jubileumát ünnepli, hanem utoljára áll színpadra és méltón búszúzik a rajongóktól.

Öt évtized öröksége:



1976-os megalakulása óta a ROSE TATTOO páratlan módon formálta az ausztrál és a nemzetközi rockszínteret. A blues, a hard rock és a pub rock elegyével egy egyedi hangzást teremtettek, amely generációk zenészeit és rajongóit inspirálta. Az olyan dalok, mint a „Rock 'n' Roll Outlaw”, a „Bad Boy for Love” és a „Nice Boys” mára a műfaj klasszikusaivá váltak.



Angry Anderson - a zenekar karizmatikus és elpusztíthatatlan hangja - ma is ugyanazzal az energiával és szenvedéllyel vezeti a bandát, amelynek köszönhetően a ROSE TATTOO minden idők egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő élő rockzenekara lett, immár fél évszázad után is.



A „Rock’n’Roll Outlaws – One Last Ride” turné több mint egy koncert. Zenei történelem, egy korszak búcsúja és tisztelgés a rock’n’roll időtlen szelleme előtt.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA, a SEASIDE ENTERTAINMENT, a Rock Hard Magazine & Rock Antenne Radio bemutatja:

ROSE TATTOO - ROCK'N'ROLL OUTLAWS – ONE LAST RIDE

+ vendég

2026.08.15.

Budapest, Barba Negra Blue Stage

Kapunyitás: 19:00

JEGYEK

[2025.12.01.]