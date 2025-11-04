2025. november 4. | kedd | Károly nevenapja
 
Orden Ogan

Tolkien a Barba Negraban - Wind Rose koncerten jártunk 

Október 2-án az olasz power/folk metal zenekar, a Wind Rose koncertezett nálunk. Megnéztük.

Az olasz csapat két zenekar társaságában érkezett,  a Barba Negra Blue Stage színpadára.

Első zenekarunk az Angus McSix nemzetközi power metal banda, ahol minden tagnak van egy saját fantasy karaktere.

 A zenekar alapítója Thomas Winkler német producer 2023-ban alapította a bandát.

Bő negyven percet szórakoztattak minket.

A következő zenekar a német power metal csapat, az Orden Ogan.

A banda keveri még a power metalt némi progresszív és folk elemekkel.

Ők is egy párhuzamos univerzumba kalauzoltak bennünket bő egy órán át.

Kis szünet, és érkezett az olasz power metal formáció, színpadon a Wind Rose legénysége.

A zenekar óriási Tolkien rajongó, a színpadképben is és a színpadi szettjükben is észrevehettük ezt.

A színpad elején három góc pontban sziklakövekre emlékeztető emelvények helyezkedtek el, a dobos egy óriási koponya tetején foglalta el trónját.

A gitárok között balta formájú is akadt, a billentyűs hangszer pedig hordozható, ívelt félkör alakot öltött, amivel a billentyűs olykor előre szaladt, hogy fürge ujjaival játsszon rajtuk. A közönség jelentős része bevásárolt a merchandiseban kapható gumi csákányokból, és a megfelelő daloknál boldogan lóbálta a levegőbe headbangelés, csápolás közben.

A hősi fantasy dalok mellett jutott idő Ozzy feldolgozásra is, ami méltó megemlékezés volt a mester életművének.

A közönség az első pillanattól kezdve végig csápolta, tombolta, énekelte a bulit.

Szuper este volt.

A szervezésért köszönet a H-Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:
1. Dance of the Axes
2. The Great Feast Underground (Live debut)
Of War and Sorrow (short intro)
3. Army of Stone
4. Mine Mine Mine
5. Gates of Ekrund
6. To Be a Dwarf (Live debut)
7. Trollslaver (Live debut)
8. The Returning Race
9. To Erebor
10. The King Under the Mountain
11. Shot in the Dark (Ozzy Osbourne cover)
12. Together We Rise
13. Diggy Diggy Hole (The Yogscast cover)
14. Rock and Stone
15. Rock and Stone remix

[2025.11.04.]

