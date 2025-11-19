HEIDENFEST 2026: jön a Korpiklaani, Finntroll, Heidevolk, Trollfest, The Dread Crew of Oddwood

A folk metal rajongók legnagyobb örömére 2026-ban visszatér a legendás Heidenfest turné, méghozzá olyan nevek társaságában, mint a Korpiklaani, a Finntroll, a Heidevolk, a Trollfest és a The Dread Crew of Oddwood.

A turné különlegessége, hogy pályafutásuk során első alkalommal turnézik együtt a Korpiklaani és a Finntroll, ez az együttműködés mintegy 13 év várakozás után válik valóra végre.

A két headliner zenekart barátaik és állandó turnétársaik, a Heidevolk és a Trollfest kísérik, akik garantálják a felejthetetlen hangulatot és az önfeledt bulit. Az estét a kalózfolk mesterei, a The Dread Crew of Oddwood nyitják, megalapozva az éjszaka tánccal, zenével, jókedvvel és persze bőséges italozással teli hangulatát.

A Heidenfest 2026 igazi ünnep lesz minden folk, pagan és viking metal rajongó számára – egy esemény, amelyet nem érdemes kihagyni!



A turné budapesti állomásának a BARBA NEGRA ad majd otthont január 17-én.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és az RTN Touring bemutatja:

Heidenfest 2026

Korpiklaani

Finntroll

Heidevolk

Trollfest

The Dread Crew of Oddwood

2026.01.17.

Budapest, Barba Negra Red Stage

Kapunyitás: 17:00

JEGYEK

JEGYÁRAK:

14999 Ft - Early Bird - 2025.10.06-ig

16999 Ft - Elővételben - 2025.12.31-ig

17999 Ft - Elővételben - 2026.01.16-ig

19999 Ft - A koncert napján

VIP jegy - 24999 Ft - limitált



VIP jegy tartalmazza: ülőhely a VIP szekcióban, szeparált bár és toalett.

[2025.11.19.]