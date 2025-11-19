2025. november 23. | vasárnap | Kelemen, Klementina nevenapja
 
HEIDENFEST 2026: jön a Korpiklaani, Finntroll, Heidevolk, Trollfest, The Dread Crew of Oddwood

A folk metal rajongók legnagyobb örömére 2026-ban visszatér a legendás Heidenfest turné, méghozzá olyan nevek társaságában, mint a Korpiklaani, a Finntroll, a Heidevolk, a Trollfest és a The Dread Crew of Oddwood.

A turné különlegessége, hogy pályafutásuk során első alkalommal turnézik együtt a Korpiklaani és a Finntroll, ez az együttműködés mintegy 13 év várakozás után válik valóra végre.

A két headliner zenekart barátaik és állandó turnétársaik, a Heidevolk és a Trollfest kísérik, akik garantálják a felejthetetlen hangulatot és az önfeledt bulit. Az estét a kalózfolk mesterei, a The Dread Crew of Oddwood nyitják, megalapozva az éjszaka tánccal, zenével, jókedvvel és persze bőséges italozással teli hangulatát.

A Heidenfest 2026 igazi ünnep lesz minden folk, pagan és viking metal rajongó számára – egy esemény, amelyet nem érdemes kihagyni!

A turné budapesti állomásának a BARBA NEGRA ad majd otthont január 17-én. 

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és az RTN Touring bemutatja:
Heidenfest 2026
Korpiklaani
Finntroll
Heidevolk
Trollfest
The Dread Crew of Oddwood
2026.01.17.
Budapest, Barba Negra Red Stage
Kapunyitás: 17:00

JEGYEK

JEGYÁRAK:
14999 Ft - Early Bird - 2025.10.06-ig
16999 Ft - Elővételben - 2025.12.31-ig
17999 Ft - Elővételben - 2026.01.16-ig
19999 Ft - A koncert napján

VIP jegy24999 Ft - limitált

VIP jegy tartalmazza: ülőhely a VIP szekcióban, szeparált bár és toalett.

[2025.11.19.]

