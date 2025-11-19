HEIDENFEST 2026: jön a Korpiklaani, Finntroll, Heidevolk, Trollfest, The Dread Crew of Oddwood
A folk metal rajongók legnagyobb örömére 2026-ban visszatér a legendás Heidenfest turné, méghozzá olyan nevek társaságában, mint a Korpiklaani, a Finntroll, a Heidevolk, a Trollfest és a The Dread Crew of Oddwood.
A turné különlegessége, hogy pályafutásuk során első alkalommal turnézik együtt a Korpiklaani és a Finntroll, ez az együttműködés mintegy 13 év várakozás után válik valóra végre.
A két headliner zenekart barátaik és állandó turnétársaik, a Heidevolk és a Trollfest kísérik, akik garantálják a felejthetetlen hangulatot és az önfeledt bulit. Az estét a kalózfolk mesterei, a The Dread Crew of Oddwood nyitják, megalapozva az éjszaka tánccal, zenével, jókedvvel és persze bőséges italozással teli hangulatát.
A Heidenfest 2026 igazi ünnep lesz minden folk, pagan és viking metal rajongó számára – egy esemény, amelyet nem érdemes kihagyni!
A turné budapesti állomásának a BARBA NEGRA ad majd otthont január 17-én.
A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és az RTN Touring bemutatja: Heidenfest 2026 Korpiklaani Finntroll Heidevolk Trollfest The Dread Crew of Oddwood 2026.01.17. Budapest, Barba Negra Red Stage Kapunyitás: 17:00
VIP jegy tartalmazza: ülőhely a VIP szekcióban, szeparált bár és toalett.
[2025.11.19.]
