Helloween koncert volt Budapesten - megnéztük!

November 26-án visszatért hozzánk a Helloween zenekar a Beast in Black társaságában.

Ha Helloween, akkor Helloween koncert, hogy frappáns legyek, ismét elképesztő showt hoztak a német power metal mesterei negyven éves jubileumi turnéjuk budapesti állomására.

Az estét a Beast in Black kezdte, csökkent létszámmal. Mint ismeretes, Kasperi Heikkinen gitáros tíz év után távozott a zenekarból. Az okokat később tárja fel a zenekar, turnét követően.

A banda így is odapirított rendesen az arcunkba. Hozták a jól megszokott Beast in Black „slágereket”, Anton Kabanen hangja hibátlan, egészen elképesztő az a magas hang, amiket ő ki tud énekelni.

Gyorsan el is repült a bő egy óra játék idejük.

Máté a végén még szólt hozzánk pár szót. Megköszönte, hogy ilyen korán eljöttünk megnézni őket is, koncert után várták a leglelkesebb rajongókat fotóra, dedikálásra az emeleten.

Beast in Black koncert képekben - klikk a fotóra



Kis szünet következett, molinót eresztettek a színpad elé, hogy koncert kezdéskor látványos elemekkel tarkítva hulljon le a színpadképet elénk tárva. Gigantikus kivetítő tárult elénk, ahol végig robogtunk a Helloween történelmi lemezein, térben és időben egyaránt, miközben a banda berobbant a színpadra.

A Helloween koncert esetében mindig azon tanakodom magamban két headbang között, hogy annyian vannak, „nem győzök hova nézni”. Michael Kiske és Andi Deris vokál duója, vagy épp Sasha pózerkedése (metal Barbi, de imádom, és zseniális gitáros mindemellett, ami nem elhanyagolható tény egy metal bandában, haha), vagy Kai Hansen gitárszólói, vagy Markus Grosskopf mester basszusgitár szólói, illetve Michael Weikath „kikacsintós” póker arcú poénjaival tűzdelt gitár játéka (szemfülesek előnyben). Tehát a nem kis létszámú zenekar nem kis nevekből áll ugye négy évtizede.

Az első dal után sorban érkeztek az elmúlt négy évtized slágerei, mint például a „Future World”, és megannyi Helloween klasszikus, a teljesség igénye nélkül. Elképesztő vizuális vetítés tarkította a dalokat. A dobos egy emelvényen foglalt helyet, hogy a hátsó sorok is jól láthassák irgalmatlan dob játékát.

Helloween koncert képekben - klikk a fotóra



A kifutóra gyakran előre szaladtak a banda tagok, hogy a gitár szólókat közelebbről élvezhessük.

Közönség énekeltetésnél nem volt nehéz dolga a zenekarnak, mert a nagyérdemű minden dalt kívülről üvöltve énekelt végig.

Ha ez kevés lenne eddig, olykor lángcsóvák is fellobbantak ritmusra.

Sasha szebbnél szebb gitárokat húzott elő tarsolyából, kedvencem a piros gitárja.

A koncert közepén egy kis akusztikus blokkal készült nekünk a két énekes, hidegrázós élmény volt.

Ezután egymást követték a slágerek, „I want out” - nál már én is megőrültem teljesen.

Kai Hansen szóló részénél előre invitált minket a hátsó sorokból is, „mert mindannyian egyelőek vagyunk” (idéztem), már „rongyoltam” is előre én is.

Az ”If I Could Fly” klasszikusánál a negyvenes számot lézer sugarakkal fokozatosan vetítették ki a középső kivetítőre, majd egy elképesztő, három dimenziós sas nézett velünk szembe a kivetítőn, olyan hatást keltve, mintha a közönségbe akarna berepülni.

Imádtam.

A végén tűzijáték közepette egy hatalmas, lángoló szemű tök ereszkedett le a színpad fölé, a zenekar pedig egyszerre, percekig hajlongva, vastaps közepette köszönte meg az estét, és a negyven éve kitartó hűségünket a zenekar iránt.

Felejthetetlen, hibátlan este volt.

A szervezésért köszönet a Livesound csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

Videók

Setlist

Beast in Black:

1. Power of the Beast

2 Hardcore

3. From Hell With Love

4. Blood of a Lion

5. Cry Out for a Hero

6. Sweet True Lies

7. Enter the Behelit

8. Beast in Black

9. Die bv the Blade

10. One Night in Tokyo

11. Blind and Frozen

12. No Surrender

Helloween:

1. March of Time

2. The King for a 1000 Years (Shortened)

3. Future World

4. This ls Tokyo

5. We Burn

6. Twilight of the Gods

7. Ride the Sky

8. Into the Sun

9. Hey Lord!

10. Universe (Gravity for Hearts)

11. Hell Was Made in Heaven

12. Drum Solo

13. I Want Out

14. In the Middle of a Heartbeat (Acoustic duo: Michael Kiske on acoustic guitar, Andi Deris on lead vocals: shortened)

15. A Tale That Wasn't Right (Acoustic 1st half: Michael Kiske on lead vocals, Andi Deris on acoustic guitar; Full band 2nd half

16. A Little Is a Little Too Much

17. Heavy Metal (Is the Law

18. Halloween

Encore:

19. Eagle Fly Free

20. Power

21. Dr. Stein

22. Keeper of the Seven Keys (Snippet)

[2025.12.08.]