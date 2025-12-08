2025. december 9. | kedd | Natália nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Harmincadik jubileumát ünnepelte a brit Arena zenekar az Analog Music Hallban
Michael Angelo Batio az Analog Music Hall színpadán
A legenda, Blackie Lawless  a Barba Negraban - W.A.S.P. koncerten jártunk
Képgalériák
Beast In Black
Helloween
Kapcsolatok
Helloween
Beast In Black
LiveSounds Production

Helloween koncert volt Budapesten - megnéztük!

November 26-án visszatért hozzánk a Helloween zenekar a Beast in Black társaságában.

Ha Helloween, akkor Helloween koncert, hogy frappáns legyek, ismét elképesztő showt hoztak a német power metal mesterei negyven éves jubileumi turnéjuk budapesti állomására.

Az estét a Beast in Black kezdte, csökkent létszámmal. Mint ismeretes, Kasperi Heikkinen gitáros tíz év után távozott a zenekarból. Az okokat később tárja fel a zenekar, turnét követően.

A banda így is odapirított rendesen az arcunkba. Hozták a jól megszokott Beast in Black „slágereket”, Anton Kabanen hangja hibátlan, egészen elképesztő az a magas hang, amiket ő ki tud énekelni.

Gyorsan el is repült a bő egy óra játék idejük.

Máté a végén még szólt hozzánk pár szót. Megköszönte, hogy ilyen korán eljöttünk megnézni őket is, koncert után várták a leglelkesebb rajongókat fotóra, dedikálásra az emeleten.

Beast in Black koncert képekben - klikk a fotóra


Kis szünet következett, molinót eresztettek a színpad elé, hogy koncert kezdéskor látványos elemekkel tarkítva hulljon le a színpadképet elénk tárva. Gigantikus kivetítő tárult elénk, ahol végig robogtunk a Helloween történelmi lemezein, térben és időben egyaránt, miközben a banda berobbant a színpadra.

A Helloween koncert esetében mindig azon tanakodom magamban két headbang között, hogy annyian vannak, „nem győzök hova nézni”. Michael Kiske és Andi Deris vokál duója, vagy épp Sasha pózerkedése (metal Barbi, de imádom, és zseniális gitáros mindemellett, ami nem elhanyagolható tény egy metal bandában, haha), vagy Kai Hansen gitárszólói, vagy Markus Grosskopf mester basszusgitár szólói, illetve Michael Weikath „kikacsintós” póker arcú poénjaival tűzdelt gitár játéka (szemfülesek előnyben). Tehát a nem kis létszámú zenekar nem kis nevekből áll ugye négy évtizede.

Az első dal után sorban érkeztek az elmúlt négy évtized slágerei, mint például a „Future World”, és megannyi Helloween klasszikus, a teljesség igénye nélkül. Elképesztő vizuális vetítés tarkította a dalokat. A dobos egy emelvényen foglalt helyet, hogy a hátsó sorok is jól láthassák irgalmatlan dob játékát.

Helloween koncert képekben - klikk a fotóra


A kifutóra gyakran előre szaladtak a banda tagok, hogy a gitár szólókat közelebbről élvezhessük.
Közönség énekeltetésnél nem volt nehéz dolga a zenekarnak, mert a nagyérdemű minden dalt kívülről üvöltve énekelt végig.
Ha ez kevés lenne eddig, olykor lángcsóvák is fellobbantak ritmusra.
Sasha szebbnél szebb gitárokat húzott elő tarsolyából, kedvencem a piros gitárja.
A koncert közepén egy kis akusztikus blokkal készült nekünk a két énekes, hidegrázós élmény volt.
Ezután egymást követték a slágerek, „I want out” - nál már én is megőrültem teljesen.

Kai Hansen szóló részénél előre invitált minket a hátsó sorokból is, „mert mindannyian egyelőek vagyunk” (idéztem), már „rongyoltam” is előre én is.

Az ”If I Could Fly” klasszikusánál a negyvenes számot lézer sugarakkal fokozatosan vetítették ki a középső kivetítőre, majd egy elképesztő, három dimenziós sas nézett velünk szembe a kivetítőn, olyan hatást keltve, mintha a közönségbe akarna berepülni.

Imádtam.

A végén tűzijáték közepette egy hatalmas, lángoló szemű tök ereszkedett le a színpad fölé, a zenekar pedig egyszerre, percekig hajlongva, vastaps közepette köszönte meg az estét, és a negyven éve kitartó hűségünket a zenekar iránt.

Felejthetetlen, hibátlan este volt.

A szervezésért köszönet a Livesound csapatának!

Balázs Adrienn
Fotó: Petró Adri

Videók

Setlist
Beast in Black:
1. Power of the Beast
2 Hardcore
3. From Hell With Love
4. Blood of a Lion
5. Cry Out for a Hero
6. Sweet True Lies
7. Enter the Behelit
8. Beast in Black
9. Die bv the Blade
10. One Night in Tokyo
11. Blind and Frozen
12. No Surrender

Helloween:
1. March of Time
2. The King for a 1000 Years (Shortened)
3. Future World
4. This ls Tokyo
5. We Burn
6. Twilight of the Gods
7. Ride the Sky
8. Into the Sun
9. Hey Lord!
10. Universe (Gravity for Hearts)
11. Hell Was Made in Heaven
12. Drum Solo
13. I Want Out
14. In the Middle of a Heartbeat (Acoustic duo: Michael Kiske on acoustic guitar, Andi Deris on lead vocals: shortened)
15. A Tale That Wasn't Right (Acoustic 1st half: Michael Kiske on lead vocals, Andi Deris on acoustic guitar; Full band 2nd half
16. A Little Is a Little Too Much
17. Heavy Metal (Is the Law
18. Halloween
Encore:
19. Eagle Fly Free
20. Power
21. Dr. Stein
22. Keeper of the Seven Keys (Snippet)

[2025.12.08.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

X-faktor 2025 - ők búcsúztak november 22-én
Calum Scott varázslatos világa az MVM Dome színpadán
Michael Angelo Batio az Analog Music Hall színpadán
Hóban ébred majd az ünnep - Csondor Kata nagykoncerttel ünnepel
Bravó! Magyar zenei sikerek Amerikában
Meghökkentő, pimasz és nagyon őszinte - IDLES a Budapest Parkban
A Battle Beast december elején érkezik a Barba Negrába
A coldrain először Magyarországon - erős japán-francia trió a Barba Negrában
“Örökké nem lehet sötét…” - megérkezett a Fényt!
Ünnepi zenei élmény érkezik a Magyar Színházba - Show Violina: Karácsony
A varázslatos kiállítás hamarosan Szentendrére érkezik
Joey Valence & Brae újra Magyarországon - május 29-én Budapesten robban a HYPERYOUTH
KultUp 200, ahol a művészet közösséget épít

Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
November 16-án telt ház...

A gótikus metal egyik alappillére a Barba Negraban - Lacuna Coil koncerten jártunk 
Október...
A MONO visszatért Budapestre - megnéztük
Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
IL VOLO - 17 éve énekelnek együtt, megnéztük
A legenda, Blackie Lawless  a Barba Negraban - W.A.S.P. koncerten jártunk
Flitteres csuhák, diszkógömb és fityula az Erkelben
beszámolók még