2025. december 1. | hétfő | Elza nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Michael Angelo Batio az Analog Music Hall színpadán
Kapcsolatok
LiveSounds Production
W.A.S.P.

A legenda, Blackie Lawless  a Barba Negraban - W.A.S.P. koncerten jártunk

Október 27-én legendás glam metal csapat tért vissza hozzánk, hosszú évek után.

Ezen a kellemes őszi estén a W.A.S.P. zenekar lépett fel a Barba Negra Red Stage színpadán.

Előzenekar nem volt, 20:30 - kor, a meghirdetett időpontnak megfelelően, Blackie Lawless be is robbant szó szerint a színpadra, színpadon a W.A.S.P. legénysége.

A zenekar 1982-ben alakult, első albumuk 1984-ben jelent meg, azóta pedig legendának számítanak a stíluson belül.

A zenekar híres volt régen arról is, hogy negyven percnél többet nem játszanak, szerencsére ez ezen az estén másképp volt, a duplája volt éppen a másfél órás műsoridő.

Eljátszották a komplett, klasszikus, negyvenkét évvel ezelőtt megjelent első lemezüket.

Blackie mikrofon állványa egy motorozó csontváz volt konkrétan.

Rojtos csizma, testhez simuló felső, kivillanó mellkas, és mindez hetven évesen is jól áll neki. Önazonos és hiteles.

A közönség az első daltól kezdve tombolt, hisz a legnagyobb slágerrel „I wanna be somebody-val” indult s show.

Középen nyúlt el a kivetítő, amin vagy régi W.A.S.P.  klip részletek futottak a dalokhoz illesztve, vagy a színpadkép vintage formában megjelenítve, vagy a dalok szövegeihez illő videók pörögtek . Ötödik sor környékén álltam, ott hibátlanul szólt a banda.

A nosztalgia faktor mellett a dalok szövegeire is figyelve, néhány dal a világ borzalmaira is felhívja a figyelmet, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát.

Az első lemez komplett eljátszását követően még visszatért a színpadra a csapat pár sláger erejéig, ezek is negyven éves klasszikus dalaik közül voltak válogatva.

Blackie a koncert végén felugrott a mikrofonállványra is, mint egy motorra, és onnan csápolt nekünk, tapsra buzdítva a közönséget.

Elképesztő hangulatú nosztalgikus, mégis mai korba is illő estének lehettünk részesei, ahol élő legendákat láthattunk zenélni a színpadon másfél órán át.

Köszönjük a szervezést a Livesound csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:
1. I Wanna Be Somebody
2. L.O.V.E. Machine
3. The Flame
4. B.A.D.
5. School Daze
6. Hellion
7. Sleeping (in the Fire
8. On Your Knees
9. Tormentor
10. The Torture Never Stops
Encore:
11. Inside the Electric Circus / I Don't Need No Doctor / Scream Until You Like It
12. The Real Me (The Who cover)
13. Forever Free / The Headless Children
14. Wild Child
15. Blind in Texas

[2025.12.01.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Rolling Stones tribute est élőkoncerttel és koncertfilmmel a Lurdy Moziban
Jason Donovan 36 év után újra Budapesten
Zeneakadémia 150: Hubay Jenő-kiállítás nyílt a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban
Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
Lesz Mikulásgyár 2025-ben? Íme a válasz!
Novemberben beveszi az MVM Dome színpadát is az Electric Callboy
Unprocessed és Textures a Jinjer vendégeként érkeznek februárban Budapestre 
"Ma már a dobolás kicsit átment egyfajta gladiátorharcba."
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
Újabb világsztár lép fel az Operaházban - jegyek itt
Headliner turnéval és masszív vendégekkel érkezik márciusban a KATAKLYSM
Christopher Cross először Budapesten
Deep Purple-koncert jövőre még egyszer Budapesten
Majdnem Lemezbemutató koncert: Sztárparádé Závodi Gábor koncertjén
Újra lesz Dáridó Lajcsival? Ezt lehet tudni jelenleg!
Német metalcore hármas érkezik decemberben a Barba Negrába
Az IL VOLO visszatér Budapestre!
Ismét Budapesten a kanadai énekes-dalszerző - Jonathan Roy az A38 Hajón
Till Lindemann 2025-ben nagy arénaturnéra indul Európában
"A világ kihűlt, az idő megállt…” - itt a Csillagokon át

Flitteres csuhák, diszkógömb és fityula az Erkelben
Hosszú idő után tért vissza a budapesti...

Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
November 08-án szó szerint lángba...
Calum Scott varázslatos világa az MVM Dome színpadán
Michael Angelo Batio az Analog Music Hall színpadán
Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
„That was f***ing great!!!” – méregtelenítés a ONE OK ROCK budapesti DETOX koncertjén
beszámolók még