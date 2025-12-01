A legenda, Blackie Lawless a Barba Negraban - W.A.S.P. koncerten jártunk

Október 27-én legendás glam metal csapat tért vissza hozzánk, hosszú évek után.

Ezen a kellemes őszi estén a W.A.S.P. zenekar lépett fel a Barba Negra Red Stage színpadán.

Előzenekar nem volt, 20:30 - kor, a meghirdetett időpontnak megfelelően, Blackie Lawless be is robbant szó szerint a színpadra, színpadon a W.A.S.P. legénysége.

A zenekar 1982-ben alakult, első albumuk 1984-ben jelent meg, azóta pedig legendának számítanak a stíluson belül.

A zenekar híres volt régen arról is, hogy negyven percnél többet nem játszanak, szerencsére ez ezen az estén másképp volt, a duplája volt éppen a másfél órás műsoridő.

Eljátszották a komplett, klasszikus, negyvenkét évvel ezelőtt megjelent első lemezüket.

Blackie mikrofon állványa egy motorozó csontváz volt konkrétan.

Rojtos csizma, testhez simuló felső, kivillanó mellkas, és mindez hetven évesen is jól áll neki. Önazonos és hiteles.

A közönség az első daltól kezdve tombolt, hisz a legnagyobb slágerrel „I wanna be somebody-val” indult s show.

Középen nyúlt el a kivetítő, amin vagy régi W.A.S.P. klip részletek futottak a dalokhoz illesztve, vagy a színpadkép vintage formában megjelenítve, vagy a dalok szövegeihez illő videók pörögtek . Ötödik sor környékén álltam, ott hibátlanul szólt a banda.

A nosztalgia faktor mellett a dalok szövegeire is figyelve, néhány dal a világ borzalmaira is felhívja a figyelmet, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát.

Az első lemez komplett eljátszását követően még visszatért a színpadra a csapat pár sláger erejéig, ezek is negyven éves klasszikus dalaik közül voltak válogatva.

Blackie a koncert végén felugrott a mikrofonállványra is, mint egy motorra, és onnan csápolt nekünk, tapsra buzdítva a közönséget.

Elképesztő hangulatú nosztalgikus, mégis mai korba is illő estének lehettünk részesei, ahol élő legendákat láthattunk zenélni a színpadon másfél órán át.

Köszönjük a szervezést a Livesound csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

1. I Wanna Be Somebody

2. L.O.V.E. Machine

3. The Flame

4. B.A.D.

5. School Daze

6. Hellion

7. Sleeping (in the Fire

8. On Your Knees

9. Tormentor

10. The Torture Never Stops

Encore:

11. Inside the Electric Circus / I Don't Need No Doctor / Scream Until You Like It

12. The Real Me (The Who cover)

13. Forever Free / The Headless Children

14. Wild Child

15. Blind in Texas

[2025.12.01.]