Varázslatos kiállítással ünneplik Harry Potter™ világát

Készülj a fantasztikus élményre! AHarry Potter™: A Kiállítás, a Harry Potter csodálatos világát bemutató, eddigi legnagyobb és legátfogóbb utazó kiállítása, 2026.február 6-án nyílik meg a Green Event Hallban, Szentendrén.

A látogatók igazi varázslatos élményben részesülhetnek: választhatnak saját patrónust, megtanulhatják a mesés varázslatok at, kipróbálhatják ügyességüket a kviddicsben, sőt bájitalt is keverhetnek. A Harry Potter: A Kiállítás most először érkezik Magyarországra, Szentendrére, a Kalászi út 3. szám alá. A belépőjegyek 11 900 forinttól elérhetők felnőttek számára. A látogatók emellett választhatnak különleges, rugalmas belépőket is, amelyek extra élmény eket is kínálnak , például külön belépősávot és emléktárgyakat. A kiállítás teljes nyitvatartása és látogatási időpontjai megtalálhatók a Harry Potter: A Kiállítás hivatalos weboldalán.

A kulisszák mögé kalauzoló kiállítás a Harry Potter - és Legendás állatok™ - filmek ikonikus pill anatait, szereplőit, helyszíneit és varázslatos lényeit ünnepli, valamint bemutatja a Harry Potter kiterjesztett világának csodáit is , beleértve a Tony® - díjas Broadway - produkciót, a Harry Potter és az elátkozott gyermeket . A látogatók gyönyörűen megalkotot t díszletek között járhatnak, amelyek felidézik a filmek felejthetetlen jeleneteit, és közelről is megcsodálhatják az eredeti jelmezeket, kellékeket és varázs latos tárgyakat . A tárlat egyéni, személyre szabott élményt kínál, amely során a vendégek lenyűgöz ő, interaktív galériákon haladnak végig, ahol a legmodernebb technológia segítségével életre kel a varázslat os képzelet világa. A kiállítást a Warner Bros. Discovery Global Experiences hozta létre az Imagine Exhibitions, Inc. és az Eventim Live együttműködé sében. A rajongókat arra biztatjuk, hogy kövessék a hivatalos oldalakat: Harry Potter: The Exhibition , Facebook, Instagram .

Forrás: Imagine

[2026.01.24.]