A varázslatos kiállítás hamarosan Szentendrére érkezik

Varázslatos kiállítással ünneplik Harry Potter™ világát

Készülj a fantasztikus élményre! AHarry Potter™: A Kiállítás, a Harry Potter csodálatos világát bemutató, eddigi legnagyobb és legátfogóbb utazó kiállítása, 2026.február 6-án nyílik meg a Green Event Hallban, Szentendrén.

A látogatók igazi varázslatos élményben részesülhetnek: választhatnak saját patrónust,megtanulhatják a mesés varázslatokat, kipróbálhatják ügyességüket a kviddicsben, sőt bájitalt is keverhetnek. A Harry Potter: A Kiállítás most először érkezik Magyarországra, Szentendrére, a Kalászi út 3. szám alá. A belépőjegyek 11 900 forinttól elérhetők felnőttek számára. A látogatók emellett választhatnak különleges, rugalmas belépőket is, amelyek extra élményeket is kínálnakpéldául külön belépősávot és emléktárgyakat. A kiállítás teljes nyitvatartása és látogatási időpontjai megtalálhatók a Harry Potter: A Kiállítás hivatalos weboldalán.

A kulisszák mögé kalauzoló kiállítás a Harry Potter-és Legendás állatok™-filmek ikonikus pillanatait, szereplőit, helyszíneit és varázslatos lényeit ünnepli, valamint bemutatjaa Harry Potter kiterjesztett világának csodáit isbeleértve a Tony®-díjas Broadway-produkciót, a Harry Potter és az elátkozott gyermeketA látogatók gyönyörűen megalkotott díszletek között járhatnak, amelyek felidézik a filmek felejthetetlen jeleneteit, és közelről is megcsodálhatják az eredeti jelmezeket, kellékeket és varázslatos tárgyakatA tárlat egyéni, személyre szabott élményt kínál, amely során a vendégek lenyűgöző, interaktív galériákon haladnak végig, ahol a legmodernebb technológia segítségével életre kel a varázslatos képzelet világa.A kiállítást a Warner Bros. Discovery Global Experiences hozta létre az Imagine Exhibitions, Inc.és az Eventim Live együttműködésében. A rajongókat arra biztatjuk, hogy kövessék a hivatalos oldalakat:  Harry Potter: The ExhibitionFacebookInstagram.

Forrás: Imagine

[2026.01.24.]

