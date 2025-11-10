A varázslatos kiállítás hamarosan Szentendrére érkezik

A Warner Bros. Discovery Global Experiences, az Imagine, az Eventim Live és a Green Exhibition Kft. örömmel jelenti be, hogy a Harry Potter™: A Kiállítás következő állomása Magyarországon, Budapest mellett, Szentendrén lesz. A varázslatos kiállításnak a Green Event Hall ad otthont, a kapuk pedig 2026. február 6-án nyílnak meg látogatók előtt.

A jegyek értékesítése november 14-én kezdődik.



Készülj fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be, a lenyűgöző élmény világszerte már több mint 4 millió rajongót varázsolt el.



A JEGYEK értékesítése 2025. november 14-én kezdődik.

Iratkozz fel a várólistára, hogy elsőként vásárold meg a jegyed, és biztosítsd a helyed ezen a csodálatos élményen! A várólistára feliratkozók számára az elővásárlási lehetőség 2025. november 12-én nyílik meg.



A kulisszák mögötti különleges kiállítás a Harry Potter- és Legendás állatok™-filmek ikonikus pillanatait, felejthetetlen szereplőit, varázslatos helyszíneit és lenyűgöző lényeit ünnepli, valamint bemutatja a Harry Potter kibővített világának csodáit, köztük a Tony®-díjas Broadway-produkciót, a Harry Potter és az elátkozott gyermeket is.



A látogatók lélegzetelállítóan megalkotott díszletekben élhetik át újra azokat a varázslatos pillanatokat, amelyeket a rajongók világszerte már több mint két évtizede a szívükben őriznek. Testközelből csodálhatják meg az eredeti jelmezeket és hiteles kellékeket, miközben egy személyre szabott varázsutazásra indulnak a lenyűgöző, innovatív és elbűvölő galériákban, amelyek a legmodernebb technológia és térélmény segítségével kelnek életre.



„A kiállítás úgy kelti életre a varázsvilág varázsát, kalandjait és csodáit, mint még soha korábban” – mondta Tom Zaller, az Imagine elnök-vezérigazgatója. „És mi lehetne ennél méltóbb helyszín, mint Magyarországon, a hírhedt Magyar Mennydörgő Sárkány otthona! Alig várjuk, hogy 2026. február 6-án megnyissuk kapuinkat Szentendrén, és a rajongók átélhessék saját, varázslattal teli utazásukat.”



A kiállítás kiemelt elemei

From Page to Screen Gallery

Ebben a galériában a látogatók a Harry Potter és a bölcsek köve első kiadását tekinthetik meg egy Gringotts-trezor ihlette vitrinben. A könyvet inspiráló idézetek és vetített jelenetek veszik körül, újra összekapcsolva a vendégeket a történettel, miközben megkezdik varázslatos felfedezőútjukat a kiállításon.



Hogwarts Castle Gallery

A Roxfort kastély galéria lenyűgöző, immerzív multimédiás élményt kínál, ikonikus elemekkel, mint a Fúriafűz, a Dementorok és a Tekergők Térképe. A látogatók még a saját nevüket is láthatják megjelenni a térképen, ami arra ösztönzi őket, hogy folytassák varázslatos felfedezőútjukat a kiállításon.



The Great Hall Gallery

A Nagyterem galéria egy különleges tér, ahol a látogatók a Roxfort ikonikus építészeti elemei között élhetik át és ünnepelhetik a varázslatos évszakok különleges pillanatait.



Hogwarts Houses Gallery

A Roxfort házak galériája a kiállítás élményének alapja. A látogatók személyesebb élményben részesülhetnek azzal a házzal kapcsolatban, amelyet az előzetes regisztráció során kiválasztottak. Bár mindenki a kedvenc házához vonzódik, ebben a különleges, ünnepi hangulatú térben mind a négy ház varázsát átélhetik. A látogatókat a legendás Teszlek Süveg fogadja, tökéletes fotózási lehetőséget kínálva, miközben a gondosan megalkotott, új házcímerek ragyognak a színes üvegablakokon.



Hogwarts Classrooms

A Roxfort tantermei ikonikus kellékekkel, varázslényekkel és jelmezekkel telnek meg. A látogatók digitális érintőképernyőkön keresztül interaktív órákon és játékokon vehetnek részt, amelyek felfedik a filmek ikonikus osztálytermi jeleneteinek kulisszatitkait. Bájitalt főzhetnek a Bájitaltan teremben, megjósolhatják a jövőt a Jóslástan órán, mandragórát ültethetnek a Gyógynövénytan üvegházban, és digitális varázspálcával akár legyőzhetnek egy mumust a Sötét varázslatok kivédése órán.



Hagrid’s Hut and The Forbidden Forest

Hagrid kunyhója és a Tiltott Rengeteg különleges, interaktív Patronus-varázslat élményt kínál. A látogatók felfedezhetik a rengetegben megbúvó ikonikus lényeket, például kentaurokat és akromantulákat, valamint beléphetnek Hagrid kunyhójának élethű másolatába is.



Merchandise

A helyszíni ajándékboltban exkluzív Harry Potter: The Exhibition termékek várják a rajongókat, hogy méltó módon ünnepelhessék a varázsvilág iránti rajongásukat. A kínálatban többek között ruházati termékek, ékszerek, édességek, például csokibékák és palackozott vagy csapolt vajsör is megtalálhatók. Emellett olyan különleges relikviák is elérhetők, amelyek máshol nem kaphatók.



A rajongókat arra biztatjuk, hogy kövessék Harry Potter: The Exhibition , a Facebook Instagram. oldalakat.#harrypotterexhibition @harrypotter_exhibition.



A Warner Bros. Discovery Global Experiences-ről

A Warner Bros. Discovery Global Experiences (WBDGE) világszinten vezető szerepet tölt be a helyszínalapú szórakoztató élmények létrehozásában, fejlesztésében, licencelésében és üzemeltetésében. Az élmények a Warner Bros. világszerte elismert film-, televíziós-, animációs- és játékstúdiói, valamint a HBO, a Discovery, a Cartoon Network és számos más ikonikus márka legnagyobb franchise-ain, történetein és karakterein alapulnak.

A WBDGE nevéhez fűződik többek között a The Wizarding World of Harry Potter élményvilág a világ különböző Universal élményparkjaiban, a díjnyertes Warner Bros. Studio Tour helyszínek Londonban, Hollywoodban és Tokióban, az ikonikus Harry Potter New York zászlóshajó-üzlet, a Warner Bros. World Abu Dhabi, a The WB Abu Dhabi, a The FRIENDS Experience, a The Game of Thrones Studio Tour, valamint számtalan más élmény, amelyek olyan legendás címekből merítenek ihletet, mint a Harry Potter, a DC, a Looney Tunes, a Scooby-Doo, a Trónok harca és a Jóbarátok.

A WBDGE a Warner Bros. Discovery Revenue & Strategy divíziójának része.



Az Imagine-ről

Az Imagine (korábban Imagine Exhibitions) a világ egyik vezető vállalata az immerzív történetmesélés és élményalapú látványtervezés területén. A cég világszínvonalú kiállításokat és attrakciókat fejleszt múzeumok, stúdiók, márkák, IP-k és szabadidős célpontok számára világszerte. Négy fő szolgáltatási területén – kiállítások, stúdió, kiskereskedelem és üzemeltetés – keresztül az Imagine olyan látogatói élményeket teremt, amelyek szórakoztatnak, oktatnak és inspirálnak.

Az Imagine kiállítási részlege díjnyertes, utazó kiállításokat fejleszt, kezel és turnéztat világszerte. Legismertebb produkciói közé tartozik a Harry Potter: The Exhibition, a Jurassic World: The Exhibition, a Titanic: The Exhibition, a Downton Abbey: The Exhibition és a Hunger Games: The Exhibition, amelyek világszerte milliókat bűvölnek el és növelik a látogatottságot.

A stúdió részleg megtervezi és létrehozza az utazó és állandó kiállításokat, teljes körű kreatív szolgáltatásokat kínálva azoknak az ügyfeleknek, akik egyedi, történetközpontú élményeket szeretnének. A kiskereskedelmi részleg személyre szabott termékfejlesztéssel, üzlettervezéssel és üzemeltetéssel fokozza a látogatói élményt és növeli a bevételt, míg az üzemeltetési csapat átfogó tanácsadást, marketinget és operatív támogatást nyújt a különböző helyszínek gördülékeny és jövedelmező működtetéséhez.

Jelenleg az Imagine több mint 40 egyedi élményt hoz létre, mutat be vagy üzemeltet világszerte: múzeumokban, tudományos központokban, állatkertekben, botanikus kertekben, integrált üdülőhelyeken és számos egyéb, nem hagyományos helyszínen.



További információkért látogasson el az www.theimagineteam.com vagy kövesse Imagine oldalakat a Facebook, Instagram, vagy Linkedin.



Az Eventim Live-ról



Az EVENTIM LIVE a CTS EVENTIM promótercsoportja. A világszerte 39 promótert magában foglaló hálózatával az EVENTIM LIVE egyedülálló módon képes sokrétű, különböző közönségekhez igazított élő szórakoztatóprogramokat kínálni. A nagyszabású, nemzetközi turnéktól a kisebb, bensőséges koncertekig és ikonikus fesztiválokig az EVENTIM LIVE gondoskodik arról, hogy a rajongók a legizgalmasabb eseményekhez férhessenek hozzá a legkülönbözőbb műfajokban és helyszíneken.

Az EVENTIM LIVE kiemelkedő szerepet tölt be a vándorkiállítások területén is, ezzel aktívan hozzájárulva a kulturális párbeszédhez és élménycseréhez ebben a dinamikusan növekvő szegmensben.



A kiállítás magyarországi szervezője a Green Exhibition Kft.

A rendezvény helyszíne a Green Event Hall, ahol minden nap egy új varázslat kezdődik.



A Green Exhibition Kft. a Green Stage Produkciós Iroda kiállításszervező cége, amely a hazai koncert,-zeneipar egyik legmeghatározóbb és piacformáló szereplője. Több évtizedes szakmai tapasztalata és nemzetközi szinten is elismert produkciós háttere garancia a kiemelkedő minőségre. A vállalat a legnagyobb világsztárokat és ikonikus produkciókat hozza Magyarországra, új szintre emelve az élő zenei és kulturális események világát. A Green Stage neve egyet jelent a precizitással, a magas szintű professzionalizmussal és a világszínvonalú megvalósítással. Produkciói több milliós közönségeknek nyújtottak életre szóló élményeket, és meghatározó szerepet játszottak Magyarország kulturális és zenei rangjának megerősítésében a nemzetközi színtéren. A vállalat olyan legendás világsztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Rhoda Scott, Ennio Morricone, José Carreras, Nicki Minaj, Luis Fonsi, Hans Zimmer, valamint a Disney 100 ünnepi koncertshow, és számos más kiemelkedő produkció.Nem véletlen, hogy a Harry Potter: A Kiállítás megszervezésének megtisztelő feladatát a cégcsoport kiállításszervező cége kapta. Szakmai hitelességük, megbízhatóságuk és páratlan produkciós erejük garancia a kivételes minőségre és a felejthetetlen élményekre.





[2025.11.10.]