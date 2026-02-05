Színes emlékek a feledés homályából

Február 7-ig tekinthető meg a különleges fotókiállítás Budapesten

Mit jelentett élni a front mögött? Hogyan nézett ki a mindennapok világa ott, ahol a történelemkönyvek többnyire csak veszteségekről és számokról beszélnek? A „Földbe Vájt Világ” című országos vándorkiállítás erre ad megrázóan emberi választ. Nyolcvan, eddig soha nem közölt színes fénykép került most először a nagyközönség elé, amelyek a magyar 2. hadsereg 1942–43-as doni mindennapjait mutatják meg - egészen új nézőpontból. Nem csaták, nem hősi pózok, hanem arcok, pillanatok, csendes túlélés.

Egy láthatatlan világ, amely most először kap színt

A kiállítás anyaga a magyar hadtörténet egyik legmegrázóbb időszakába enged bepillantást, mégis olyan szemszögből, amely eddig szinte teljesen hiányzott a nyilvános emlékezetből. A felvételek földbe vájt szálláshelyeket, rögtönzött műhelyeket, pihenő katonákat, helyi civileket és hétköznapi jeleneteket örökítenek meg. Olyan apró részleteket, amelyek emberközelivé teszik a doni tragédiát - és közelebb hozzák azokat, akik ott éltek, dolgoztak, reméltek.

A képek különlegessége nemcsak témájukban rejlik: kivételes állapotban fennmaradt színes fotókról van szó, amelyek ritkaságszámba mennek ebből az időszakból.

Egy családi naplóból országos kulturális esemény

A kiállítás alapját az „A Néma Hadsereg” című, nagy sikerű képes doni napló adja, amelyet Rózsahegyi Barnabás mutatott be 2024 októberében nagyapja, Wágner Levente hagyatékából.

A „Földbe Vájt Világ - A legszínesebb doni napló színes fényképeiből” című vándorkiállítás célja, hogy ez a páratlan képi és történeti anyag kilépjen a könyvlapok közül, és élő, átélhető élménnyé váljon.

Új nézőpont a Don-kanyarról

A napló és a fotóanyag 45 évig lappangott, mielőtt újra napvilágra került. A kiállítás az 1942. szeptember 8. és 1943. február 19. közötti időszakot öleli fel, bemutatva:

a doni tél embert próbáló körülményeit,

a túlélés mindennapi stratégiáit,

a keleti front kevéssé ismert hétköznapjait.

A budapesti nyitásnak különleges személyes kötődése is van: Wágner Levente - aki mindkét világháborút megjárta - 45 éven át szolgálta Budapestet mérnökként, főmérnökként és műszaki főtanácsosként.

A vándorkiállítás 2026. január 12-én nyílt meg a belvárosban, és február 7-ig tekinthető meg.

Konferenciasorozat a kiállítás mellett

A tárlathoz szakmai konferenciasorozat is kapcsolódik, amely a doni eseményeket katonák, munkaszolgálatosok és civilek traumáin keresztül dolgozza fel.

A konferencia szervezői:

Dr. Klacsmann Borbála, holokausztkutató történész

Ványai Márton, történész

Rózsahegyi Barnabás, kurátor

A kiállítás kiemelten ajánlott középiskolások és egyetemisták számára, ezért szakmai partnerként csatlakozott a Történelemtanárok Egylete is.

Eredeti relikviák és kézzelfogható történelem

A látogatók nemcsak fotókat láthatnak:

Wágner Levente eredeti naplója és személyes tárgyai,

katonai dokumentumok, családi iratok, kitüntetések,

II. világháborús egyenruhák és fegyverek Gredics Péter magángyűjteményéből

is megtekinthetők.

A kiállítás minden korosztály számára ingyenesen látogatható.

Nemzetközi folytatás

A szervezők tervei szerint az egyéves magyarországi vándorlást követően a „Földbe Vájt Világ” a környező országokban is bemutatkozik, továbbadva azokat az emberi történeteket, amelyek túlmutatnak határokon és generációkon.

[2026.02.05.]