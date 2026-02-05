2026. február 5. | csütörtök | Ágota, Ingrid nevenapja
 
Színes emlékek a feledés homályából

Február 7-ig tekinthető meg a különleges fotókiállítás Budapesten

Mit jelentett élni a front mögött? Hogyan nézett ki a mindennapok világa ott, ahol a történelemkönyvek többnyire csak veszteségekről és számokról beszélnek? A „Földbe Vájt Világ” című országos vándorkiállítás erre ad megrázóan emberi választ. Nyolcvan, eddig soha nem közölt színes fénykép került most először a nagyközönség elé, amelyek a magyar 2. hadsereg 1942–43-as doni mindennapjait mutatják meg - egészen új nézőpontból. Nem csaták, nem hősi pózok, hanem arcok, pillanatok, csendes túlélés.

Egy láthatatlan világ, amely most először kap színt

A kiállítás anyaga a magyar hadtörténet egyik legmegrázóbb időszakába enged bepillantást, mégis olyan szemszögből, amely eddig szinte teljesen hiányzott a nyilvános emlékezetből. A felvételek földbe vájt szálláshelyeket, rögtönzött műhelyeket, pihenő katonákat, helyi civileket és hétköznapi jeleneteket örökítenek meg. Olyan apró részleteket, amelyek emberközelivé teszik a doni tragédiát - és közelebb hozzák azokat, akik ott éltek, dolgoztak, reméltek. 

A képek különlegessége nemcsak témájukban rejlik: kivételes állapotban fennmaradt színes fotókról van szó, amelyek ritkaságszámba mennek ebből az időszakból.

Egy családi naplóból országos kulturális esemény

A kiállítás alapját az „A Néma Hadsereg” című, nagy sikerű képes doni napló adja, amelyet Rózsahegyi Barnabás mutatott be 2024 októberében nagyapja, Wágner Levente hagyatékából.

A „Földbe Vájt Világ - A legszínesebb doni napló színes fényképeiből” című vándorkiállítás célja, hogy ez a páratlan képi és történeti anyag kilépjen a könyvlapok közül, és élő, átélhető élménnyé váljon.

Új nézőpont a Don-kanyarról

A napló és a fotóanyag 45 évig lappangott, mielőtt újra napvilágra került. A kiállítás az 1942. szeptember 8. és 1943. február 19. közötti időszakot öleli fel, bemutatva:

a doni tél embert próbáló körülményeit,

a túlélés mindennapi stratégiáit,

a keleti front kevéssé ismert hétköznapjait.

A budapesti nyitásnak különleges személyes kötődése is van: Wágner Levente - aki mindkét világháborút megjárta - 45 éven át szolgálta Budapestet mérnökként, főmérnökként és műszaki főtanácsosként.

A vándorkiállítás 2026. január 12-én nyílt meg a belvárosban, és február 7-ig tekinthető meg.

Konferenciasorozat a kiállítás mellett

A tárlathoz szakmai konferenciasorozat is kapcsolódik, amely a doni eseményeket katonák, munkaszolgálatosok és civilek traumáin keresztül dolgozza fel.

A konferencia szervezői:

Dr. Klacsmann Borbála, holokausztkutató történész

Ványai Márton, történész

Rózsahegyi Barnabás, kurátor

A kiállítás kiemelten ajánlott középiskolások és egyetemisták számára, ezért szakmai partnerként csatlakozott a Történelemtanárok Egylete is.

Eredeti relikviák és kézzelfogható történelem

A látogatók nemcsak fotókat láthatnak:

Wágner Levente eredeti naplója és személyes tárgyai,

katonai dokumentumok, családi iratok, kitüntetések,

II. világháborús egyenruhák és fegyverek Gredics Péter magángyűjteményéből
is megtekinthetők.

A kiállítás minden korosztály számára ingyenesen látogatható.

Nemzetközi folytatás

A szervezők tervei szerint az egyéves magyarországi vándorlást követően a „Földbe Vájt Világ” a környező országokban is bemutatkozik, továbbadva azokat az emberi történeteket, amelyek túlmutatnak határokon és generációkon.

 

[2026.02.05.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
